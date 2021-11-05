Синоптики пообещали волгоградцам последние теплые выходные





Теплая и сухая погода в Волгоградской области сменится похолоданием и проливными дождями на предстоящей неделе. Со среды, 10 ноября, столбики термометров опустятся ниже +10 градусов по Цельсию, в четверг ожидается похолодание до +5 градусов. Утром вторника на всей территории региона синоптики прогнозируют дождь, местами количество выпавших за 3 часа осадков достигнет 10 мм, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодный сервис Ventusky. Всю неделю будет ветрено, с порывами до 10-11 м/с.

На предстоящих выходных в регионе будет тепло, в южных районах воздух прогреется до +14 градусов, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС. В пятницу и субботу существенных осадков не ожидается, лишь в воскресенье в отдельных районах ночью возможны дожди.

Между тем, по данным Гидрометцентра России, минувший октябрь стал рекордном теплым на Северном полушарии Земли. Однако в некоторых южных регионах России: Крыму, Краснодарском и Ставропольском крае – среднемесячная температура не дотянула до климатической нормы.