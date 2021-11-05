УК «Новый дом»: ковидные каникулы не повод откладывать заботу о жильцах

Общество 05.11.2021 08:41
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05.11.2021 08:41
На время локдауна многие предприятия в Волгоградской области приостановили свою работу. Но есть профессии, без которых немыслима жизнь в больших городах. К их числу относятся врачи, продавцы, водители общественного транспорта и работники жилищно-коммунального хозяйства, которые поддерживают в домах чистоту и тепло.
В УК «Новый дом» в период вынужденных каникул продолжают работать уборщицы и дворники, которые следят за чистотой дворов и подъездов, мусоропроводчики оперативно устраняют засоры в случае их возникновения. Постоянно на связи с жителями Кировского и Красноармейского районов Волгограда и слесари, готовые в любой момент отреагировать на внештатную ситуацию в доме.
Еще до локдауна при подготовке к отопительному сезону сотрудники управляющей компании выполнили большой объём работ. Ремонт и гидравлические испытания системы отопления прошли порядка 170 домов Кировского и Красноармейского районов Волгограда.
«Однако в некоторых случаях людям требуется отрегулировать температуру теплоносителя, ликвидировать воздушные пробки, наладить подачу горячего водоснабжения. На каждое обращение наши сотрудники стараются реагировать оперативно, быстро и профессионально решая проблемы жильцов, за что получают слова поддержки и благодарности в свой адрес», – рассказала главный инженер Светлана Спицина.
Но, несмотря на огромный пласт кропотливой и ежедневно работы, выполняемой коммунальщиками, находятся люди, которые в погоне за «хайпом» в соцсетях не прочь вставить палки в колеса добросовестно работающей организации. Минувшим летом один из волгоградских блогеров Алексей Ульянов опубликовал ролик, порочащий деловую репутацию УК «Новый дом». Отстаивать свои права «Новому дому» пришлось в суде. Он встал на сторону коммунальщиков и обязал блогера опровергнуть сведения, которые не соответствуют действительности, и удалить из сети порочащую УК информацию.
Дополнительно для защиты своих прав УК «Новый Дом» подала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ульянова Алексея по ст. 128.1 УК РФ (клевета). Ведь при распространении в соцсетях информации, которая носит намеренно клеветнический характер, никто не задумывается о последствиях – уголовной, административной, гражданской ответственности.
Сегодня же, как и всегда, перед управляющей компанией стоит множество задач. Прежде всего, нужно завершить начатое осенью благоустройство и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения домов в осенне-зимний период. Работники сделают все возможное, чтобы жители южных районов Волгограда почувствовали на себе заботу и неравнодушное отношение компании «Новый дом».
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