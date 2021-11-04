Ранее сообщалось, что филиал онкодиспансера в Михайловке работает последний год работает в режиме ковидного госпиталя. Врачей, которые здесь трудились, предупредили об увольнении с 22 декабря. Часть персонала, как сообщили в областном онкодиспансере, уже трудоустраивается в ЦАОП.
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансера
Общество 04.11.2021 14:44
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04.11.2021 14:44
Ранее сообщалось, что филиал онкодиспансера в Михайловке работает последний год работает в режиме ковидного госпиталя. Врачей, которые здесь трудились, предупредили об увольнении с 22 декабря. Часть персонала, как сообщили в областном онкодиспансере, уже трудоустраивается в ЦАОП.
Жители Михайловки в День народного единства опубликовали видеоролик, в котором просят власти не закрывать филиал онкодиспансера в городском округе. Как сообщает ИА «Высота 102», десятки жителей города самых разных возрастов, в том числе онкобольные, рассказали свои истории лечения и спасения от страшной болезни благодаря врачам онкодиспансера, о реорганизации которого объявили власти. По словам михайловцев, поездки на лечение в областной центр за 200 километров от Михайловки бьют не только по карману, но и по здоровью и без того ослабленных пациентов. В областном онкодиспансере, по словам жителей города, измученных дорогой больных людей ждут огромные очереди. Кроме того, уже сейчас записаться на лечение в Волгограде на ноябрь по некоторым направлениям оказания онкопомощи не представляется возможным.
Жители городского округа считают, что в центре амбулаторной онкологической помощи, который работает на базе районной больницы, невозможно получить полноценное лечение больным людям. В частности, в данном медучреждении не будут проводить операции, тогда как в филиале онкодиспансера работали и хирурги. Михайловцы призвали власти прислушаться к мнению жителей и оставить онкодиспансер, который обслуживал в том числе и жителей соседних с городским округом районов.Напомним, ранее представители руководства Волгоградского областного онкодиспансера заверили жителей, что после реорганизации филиалов пациенты с онкологическими заболеваниями в Михайловском и Камышинском районах, где также происходит реорганизация данной сферы здравоохранения, будут получать максимально полный объем помощи, в том числе химиотерапию, в ЦАОП. При этом спектр услуг в ЦАОП будет постоянно расширяться под потребности конкретных пациентов, пообещала замглавного врача областного онкодиспансера по хирургической помощи Виктория Жаворонкова. Она заявила, что паника по поводу закрытия филиала онкодиспансера специально «подогревается», и заверила, что в ближайшее время с людьми будут проведены встречи с разъяснением действий по реорганизации онкодиспансера.
Ранее сообщалось, что филиал онкодиспансера в Михайловке работает последний год работает в режиме ковидного госпиталя. Врачей, которые здесь трудились, предупредили об увольнении с 22 декабря. Часть персонала, как сообщили в областном онкодиспансере, уже трудоустраивается в ЦАОП.
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