Расследования

Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожаре

Расследования 04.11.2021 12:10
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04.11.2021 12:10


Жирновским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы поселка Елань Волгоградской области, двое детей которой погибли в пожаре. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, подозреваемая проживала в частном домовладении совместно со своими четырьмя детьми. Накануне вечером  она оставила своих малолетних детей, старшему из которых 10 лет, и отправилась распивать спиртные напитки. В какой-то момент в доме погас свет, а из розетки, расположенной в кухонной комнате, повалил дым, который перешел в возгорание. 10-летняя девочка, разбив окно, помогла выбраться из дома своему 4-летнему брату. При этом  8-летний мальчик остался в доме, чтобы найти 2-летнего малыша. Но братья выбраться не смогли. В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь, дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом.
По предварительным данным, причиной возгорания домовладения явилась неисправность электропроводки.
Кроме того, установлено, что семья, в которой произошла трагедия, неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики. Мать погибших детей злоупотребляла спиртными напитками.
Прокуратура Волгоградской области взяла расследование дела о гибели детей под особый контроль. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорный орган уже внес представление в адрес начальника ОМВД России по Еланскому району по факту ненадлежащей профилактической работы с данной семьей, состоявшей на учете в органах системы профилактики. В настоящее время двое оставшихся в живых детей находятся в больнице. Решается вопрос об их изъятии из семьи.

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