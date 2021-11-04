Происшествия 04.11.2021 11:13
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04.11.2021 11:13
Страшная трагедия произошла накануне в рабочем поселке Елань Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в пожаре погибли двое детей, двухлетнего и восьмилетнего возраста. Еще двое детей пострадали. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о возгорании поступило накануне в 22:30 ч. На улице Трудовой горела веранда деревянного дома размером 6х10 м. на площади 32 кв.м. Пожарные расчеты 37-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22:47 ч. Причина пожара устанавливается. В ГУ МЧС по Волгоградской области напомнили родителям главные правила, которые помогут сохранить жизнь своим детям - не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть со спичками, зажигалками, иными источниками огня, разъясните причины пожаров в быту, действия при обнаружении пожара, запретите малолетним детям в ваше отсутствие самостоятельно пользоваться газовыми плитами, электронагревательными приборами.Подробности трагедии выясняются. Между тем, как стало известно ИА "Высота 102", погибшие дети были самыми маленькими в семье, где воспитывалось четверо несовершеннолетних.
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