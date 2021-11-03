Экономика

Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске

Экономика 03.11.2021 15:32 Новости компаний
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03.11.2021 15:32 Новости компаний


Пользователи ВТБ Онлайн до конца года получат возможность войти в мобильное приложение, оставаясь в маске. Идентификация проходит с использованием умных часов или браслета на iOS и Android. Подобная функция появится на российском рынке впервые. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
Чтобы войти в приложение, не снимая маску, пользователю необходимо подключить смарт-часы или браслет к своему смартфону через Bluetooth. После этого достаточно поднести гаджеты к телефону на несколько секунд и дождаться оповещения «Устройство найдено». После этого происходит мгновенный вход в приложение ВТБ Онлайн.
«Пандемия приучила нас постоянно носить маски в общественных местах: в офисе, транспорте, торговых центрах, во время концертов и других публичных активностей. Это требование безопасности, которое помогает остановить распространение коронавируса, но сопряжено с рядом бытовых неудобств. Одним из них является разблокировка смартфона и мобильных приложений, в том числе – банковских. Это особенно неудобно в магазинах, когда вам требуется провести оплату или совершить перевод. С учетом того, что большинство пользователей заходит в свои смартфоны через слепок лица, мы решили первыми урегулировать этот вопрос для удобства и защиты наших клиентов. Теперь привычные финансовые операции доступны им даже в маске – без лишнего риска для здоровья и с соблюдением всех правил безопасности», — отметил Анатолий Печатников. 
Вход в ВТБ Онлайн станет доступен пользователям на iOS можно с помощью Apple Watch и всех видов устройств (умные часы и браслеты) на Android. Функционал будет запущен для всех клиентов мобильного приложения ВТБ до конца текущего года. За последние несколько месяцев ВТБ Онлайн запустил такие сервисы, как отслеживание и пополнение баланса транспортной карты "Тройка" и парковочного счета, аренда велосипедов "Велобайк" и услуги НПФ ВТБ. Кроме того, появилась возможность обмена валюты по заданному курсу для клиентов "Привилегии" и "Прайм".
Сегодня ВТБ Онлайн пользуются более 11,8 млн клиентов банка. В результате последнего масштабного обновления приложение стало работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза. Полностью обновился дизайн и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. Сегодня с приложением могут работать слабовидящие клиенты: самостоятельно проходить регистрацию и вход, а также полноценно совершать большинство переводов и платежей.
За последний год оценка ВТБ Онлайн в AppStore увеличилась до 4,7 (по 5-балльной шкале), а в Play Market — до 4,3. К концу 2022 года ВТБ планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.





 

 
 

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