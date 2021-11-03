Сбербанк вновь проведет акцию Зеленый день





Каждый год в ноябре Сбер проводит Зелёный день — праздник скидок по случаю дня рождения Сбербанка. В этом году он приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания Сбербанка. Как отмечают в компании, его клиентами за это время стали миллионы граждан России. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы, а ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Сбербанка. А вот с некоторыми предложениями экосистемы Сбера можно ознакомиться уже сейчас.

Мир кино

Для владельцев подписок СберПрайм+ и СберПрайм сервис Okko откроет бесплатный доступ к порядку 2000 фильмов, сериалов, образовательных и развлекательных программ дополнительно к объёму контента в подписке Okko. Чтобы получить доступ к фильмам и сериалам, обладателям подписок необходимо будет войти в Оkko по СберID 11 и 12 ноября.

Заказ продуктов голосом

Пользователей виртуальных ассистентов Салют также ждет множество различных специальных предложений и скидок. Например, заказ продуктов можно поручить ассистентам Салют. Для всех тех, кто заказывает голосом впервые, есть возможность получить скидку 15% при сумме заказа от 2000 рублей. Просто зайдите в мобильное приложение СберБанк Онлайн или Салют, скажите: «Салют, хочу» или «Салют, закажи», положите в корзину товары из ассортимента Самоката или СберМаркета.

Кстати, 11‒12 ноября при заказе в СберМаркете клиентам, у которых есть банковская карта СберБанка с подключенной программой СберСпасибо, обещают начислять до 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо, но не более 1000 за каждый заказ. Все накопленные бонусы пользователи сервиса смогут вновь использовать при заказе в СберМаркете.

Страховые продукты

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в рамках акции Зелёный день, предлагает приобрести полисы страхования по некоторым своим программам со скидками. Воспользоваться предложением можно будет также 11 и 12 ноября в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте СберСтрахования или в отделениях СберБанка по промокоду «ЗАЩИТА180». Также в компании отмечают, что аккуратные водители смогут получить скидку до 50% на полис каско при условии отсутствия убытков по предыдущему полису другой страховой компании.

Информацию о всех предложениях, скидках и акциях в рамках Зеленого дня можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте

www.sber.ru/greenday.



