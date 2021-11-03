Covid-19

Чиновникам в Волгоградской области удлиняют выходные для вакцинации

Covid-19 03.11.2021 15:46
0
03.11.2021 15:46


Сотрудники комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, которые сделали прививку от COVID-19, могут рассчитывать на дополнительные выходные. Соответствующий приказ подписал председатель комитета.
Дополнительные дни отдыха предоставляются гражданскому служащему в день прохождения вакцинации и следующий за ним день, либо эти два дня могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. В свою очередь работник должен предоставить в установленные приказом сроки документы, подтверждающие прохождение вакцинации.
Такое изменение в служебный распорядок комитета по труду и занятости населения региона внесены в целях реализации недавних поручений президента РФ, а также постановления губернатора №179.
Напомним, что 25 октября текущего года глава государства поручил обеспечить для россиян, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных. Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, было рекомендовано переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета. Соответствующие решения, сформированные на основе поручений президента, были озвучены оперативным штабом региона в конце октября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Covid-19
03.11.2021 17:33
Covid-19 03.11.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 14:02
Covid-19 03.11.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 12:35
Covid-19 03.11.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 11:51
Covid-19 03.11.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.11.2021 12:16
Covid-19 02.11.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.11.2021 10:53
Covid-19 02.11.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.11.2021 09:10
Covid-19 02.11.2021 09:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
01.11.2021 18:46
Covid-19 01.11.2021 18:46
Комментарии

0
Далее
Covid-19
01.11.2021 17:15
Covid-19 01.11.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Covid-19
01.11.2021 12:12
Covid-19 01.11.2021 12:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
01.11.2021 11:44
Covid-19 01.11.2021 11:44
Комментарии

0
Далее
Covid-19
30.10.2021 13:41
Covid-19 30.10.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Covid-19
30.10.2021 12:52
Covid-19 30.10.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Covid-19
29.10.2021 12:41
Covid-19 29.10.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Covid-19
29.10.2021 09:41
Covid-19 29.10.2021 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
Силовики задержали под Волгоградом подпольных торговцев суррогатомСмотреть фотографии
17:33
Непривитым пенсионерам Волгоградской области пригрозили крупными штрафамиСмотреть фотографии
17:16
Студенты Волгоградского госуниверситета вернутся на дистант после нерабочих днейСмотреть фотографии
16:54
Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:46
Чиновникам в Волгоградской области удлиняют выходные для вакцинацииСмотреть фотографии
15:31
МегаФон выяснил, где жители городов проводят длинные выходныеСмотреть фотографии
14:50
Выпускница автошколы устроила эпичное ДТП напротив ГорГАИ в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Решение о новых антиковидных мерах в Волгоградской области примет оперштабСмотреть фотографии
13:50
Грабитель с младенцем на руках ворвался в магазин в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
Волгоградец задушил в общежитии престарелую соседкуСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области от коронавируса скончались 3637 человекСмотреть фотографии
12:31
Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области достигла максимумаСмотреть фотографии
11:49
Четырех человек увезли в больницу с места аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Пьяный водитель насмерть сбил юношу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом фельдшер и медсестра за деньги «привили» от ковида 90 человекСмотреть фотографии
10:34
Двое водителей пострадали в тройном ДТП возле завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Волгоградка с поддельным решением суда провернула земельную аферу в СочиСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса экс-мэромСмотреть фотографии
09:21
В Волжском с домашними вещами сгорел человекСмотреть фотографии
09:14
В Волгоградской области обобрали памятник налоговому инспекторуСмотреть фотографии
09:03
Метзавод в Волгоградской области оштрафовали за свинцовые выбросыСмотреть фотографии
08:36
Мир спасут красота и деревья: волгоградцы зовут соседей на «зелёный десант»Смотреть фотографии
22:06
В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожникСмотреть фотографии
19:48
Волгоградский «Ротор» в 1/8 Кубка России сыграет со своим обидчикомСмотреть фотографии
19:32
Обкомприроды требует миллионы с проектировщика обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:03
В Волгоградской области развалился сельский ФАПСмотреть фотографии
17:34
Браконьера с тушей косули поймали в охотничьем угодье Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 