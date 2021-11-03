Чиновникам в Волгоградской области удлиняют выходные для вакцинации





Сотрудники комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, которые сделали прививку от COVID-19, могут рассчитывать на дополнительные выходные. Соответствующий приказ подписал председатель комитета.

Дополнительные дни отдыха предоставляются гражданскому служащему в день прохождения вакцинации и следующий за ним день, либо эти два дня могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. В свою очередь работник должен предоставить в установленные приказом сроки документы, подтверждающие прохождение вакцинации.

Такое изменение в служебный распорядок комитета по труду и занятости населения региона внесены в целях реализации недавних поручений президента РФ, а также постановления губернатора №179.

Напомним, что 25 октября текущего года глава государства поручил обеспечить для россиян, которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных. Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, было рекомендовано переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета. Соответствующие решения, сформированные на основе поручений президента, были озвучены оперативным штабом региона в конце октября.



