Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской области

Происшествия 03.11.2021 11:53
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03.11.2021 11:53
Бесправный водитель мотороллера «Муравей» пострадал в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на грунтовой дороге в селе Костарево Камышинского района.
По предварительной информации, 41-летний мужчина сел за руль мотороллера не имея водительских прав. В селе он двигался по улице Октябрьская со скоростью, не обеспечивающей безопасность. В результате водитель не справился с управлением и опрокинулся. Мужчину доставили в больницу.
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