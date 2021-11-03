Covid-19

Суд в Волгоградской области вынес решение о заражении коронавирусом

Covid-19 03.11.2021 19:12
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03.11.2021 19:12


Волжский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований жителя города, который требовал от больницы №1 им. Фишера 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве возмещении вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, мужчина в начале этого года попал в урологическое отделение медучреждения с почечными коликами. В палату, где лечился волжанин, поступил другой пациент с высокой температурой. На пятый день у этого больного обнаружили коронавирусную инфекцию и изолировали в отдельную палату. После выписки истца из больницы ему рекомендовали сдать тест на ковид. Он оказался положительным. Мало того, у волжанина выявили 25%-ое поражение легких, после чего он попал в ковидный госпиталь, где прошел лечение.
Житель Волжского считал, что из-за того, что был вынужден контактировать с болеющим коронавирусом пациентом, его здоровью был причинен вред. В частности, он утверждал, что для лечения последствий коронавируса ему придется потратить часть  требуемой суммы. Виноватым в случившемся он считал медиков, которые, по его мнению, допустили госпитализацию зараженного ковидом пациента.
Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований волжанина на том основании, что он не смог доказать, что заражение мужчины коронавирусом произошло именно в больнице имени Фишера. Решение суда не вступило в законную силу.

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