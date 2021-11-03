Двое водителей пострадали в тройном ДТП возле завода в Волгограде











Водители Toyota Camry и Datsun On-Do пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей напротив проходной завода нефтегазового оборудования в Советском районе Волгограда. По предварительным данным, аварию спровоцировал 29-летний мужчина за рулем Toyota, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Около 08.30 на улице Электролесовской водитель Camry врезался в ехавшую в попутном направлении Kia Rio, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun On-Do под управлением 22-летнего волгоградца. Водитель Kia не пострадал. Авария также спровоцировала дорожный затор на Электролесовской в сторону центра города.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области/Видео: Илья Дегтярёв.