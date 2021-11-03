В Волжском с домашними вещами сгорел человек

Происшествия 03.11.2021 09:21
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03.11.2021 09:21
Жертвой пожара в квартире пятиэтажки в Волжском стал 41-летний мужчина. В экстренных службах региона уточнили, что тело погибшего нашли после тушения огня.
В МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Пушкина в Волжском поступил во вторник днем. В жилом помещении горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Огонь потушили за 22 минуты. Причина возгорания устанавливается.
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