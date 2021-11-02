Браконьера с тушей косули поймали в охотничьем угодье Волгоградской области





Охотничьи инспекторы задержали браконьера с тушей молодого самца косули в угодье «Медведицкое» на территории Серафимовичского района Волгоградской области. У мужчины изъяты убитое животное, оружие и боеприпасы, в отношении него составлен административный протокол, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Нарушителю правил охоты грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. После рассмотрения административного протокола в облкомприроды будет решен вопрос о возмещении охотником ущерба в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, до 5 декабря включительно в Волгоградской области открыт сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. Согласно правилам, в сутки одному охотнику разрешено добыть не более пяти гусей, десяти уток, семи лысух и пяти куропаток, а фазана – только три в сезон.