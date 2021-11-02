Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болоте





Двое наркоагрономов, выращивавших коноплю на болоте в Калачевском районе Волгоградской области, задержаны в ходе спецоперации отряда специального назначения «Гром» . В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ( незаконные хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) , сообщили региональном ГУ МВД России.

По оперативной информации, двое ранее неоднократно судимых жителей Волгоградской области приспособились выращивать коноплю необычным способом. За лето и два осенних месяца они собрали 10,5 килограммов марихуаны, которые были обнаружены при обыске в доме одного из подозреваемых. Именно сюда подельники привозили собранный на болоте преступный урожай, сушили его и перерабатывали.





Также в труднопроходимой и скрытой от посторонних глаз болотистой местности полицейские нашли двухсотлитровые бочки с наркосодержащими растениями.