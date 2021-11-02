Covid-19

Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской области

Covid-19 02.11.2021 12:16
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02.11.2021 12:16


За сутки COVID-19 в Волгоградской области заразились 444 человека – на трое больше, чем сутками ранее. На минувшей неделе ежедневное количество заболевших увеличивалось на пять-восемь человек. По данным федерального оперштаба, общее число выявленных в Волгоградской области случаев с начала пандемии превысило 104,8 тысяч. За сутки от осложнений ковида скончались 29 жителей региона, выздоровели 308 пациентов.

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