Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской области

Covid-19 02.11.2021 12:16
0
02.11.2021 12:16
За сутки COVID-19 в Волгоградской области заразились 444 человека – на трое больше, чем сутками ранее. На минувшей неделе ежедневное количество заболевших увеличивалось на пять-восемь человек. По данным федерального оперштаба, общее число выявленных в Волгоградской области случаев с начала пандемии превысило 104,8 тысяч. За сутки от осложнений ковида скончались 29 жителей региона, выздоровели 308 пациентов.
Реклама
В волгоградских электричках ловили безмасочников02.11.2021 10:53
Covid-19 02.11.2021 10:53
Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре Волгограда02.11.2021 09:10
Covid-19 02.11.2021 09:10
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверы01.11.2021 18:46
Covid-19 01.11.2021 18:46
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской области01.11.2021 17:15
Covid-19 01.11.2021 17:15
Губернатор Волгоградской области обратился к населению01.11.2021 12:12
Covid-19 01.11.2021 12:12
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавируса01.11.2021 11:44
Covid-19 01.11.2021 11:44
Волгоградцев завлекают на прививку от ковида скидками на такси30.10.2021 13:41
Covid-19 30.10.2021 13:41
Коронавирус за сутки унес жизни 28 человек в Волгоградской области30.10.2021 12:52
Covid-19 30.10.2021 12:52
Коронавирус в Волгоградской области снова шокировал страшными цифрами29.10.2021 12:41
Covid-19 29.10.2021 12:41
Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодов29.10.2021 09:41
Covid-19 29.10.2021 09:41
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-бот28.10.2021 14:45
Covid-19 28.10.2021 14:45
В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-1928.10.2021 11:40
Covid-19 28.10.2021 11:40
Магазины в Волгограде будут работать с ограничениями с 30 октября27.10.2021 20:51
Covid-19 27.10.2021 20:51
В Волгоградской области вводится режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет27.10.2021 20:40
Covid-19 27.10.2021 20:40
Заболеваемость ковидом подскочила в Волгоградской области27.10.2021 11:59
Covid-19 27.10.2021 11:59
Реклама