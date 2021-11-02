



Водитель «девятки» чудом выжил после ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью в Николаевском районе неподалеку от автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».





По предварительной информации, 37-летний водитель «ВАЗ-2109» совершил ДТП на 1 километре подъездной дороги к Николаевску. Он двигался в сторону автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Мужчина выехал на правую по ходу движения обочину, нарушив правила расположения транспортных средств на проезжей части. После чего водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадавшего увезли с места ДТП в больницу.



