Экономика

ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 13%

Экономика 02.11.2021 08:45 Новости компаний
0
02.11.2021 08:45 Новости компаний


Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ по итогам девяти месяцев вырос на 13% и превысил 7,7 трлн рублей. В третьем квартале возобновился рост депозитов физлиц, которые в следующем году станут драйвером развития всего рынка наряду с инвестиционными инструментами. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
С начала года объем классических пассивов физлиц ВТБ достиг 4,7 трлн рублей. Наиболее активный прирост показали накопительные счета – на 15%. Этому способствовало в том числе повышение ставки по первому счету в рублях до 7% годовых. При этом с середины года возобновился и рост портфеля срочных депозитов: общий объем средств на вкладах увеличился на 11% по сравнению с июнем и превысил 2,1 трлн рублей. По прогнозам ВТБ, с учетом роста ключевой ставки и следующего за ним увеличения ставок по депозитам, сопоставимых уже с доходностью по инвестиционным продуктам, в 2022 году интерес населения к срочным депозитам будет определять развитие всего рынка.
Объем вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продуты в январе-сентябре увеличился на четверть и приблизился к 2,4 трлн рублей. При этом портфель субординированных облигаций за девять месяцев вырос втрое и превысил 180 млрд. По итогам года он достигнет 200 млрд, чему будет способствовать размещение нового выпуска ценных бумаг банка, которое состоялось в начале октября.
«Третий квартал переломил тренд в сберегательной модели населения: клиенты вновь обратили внимание на классические депозиты, которые в условиях растущих ставок становятся альтернативой не только накопительным счетам, но и инвестиционным продуктам. Сегодня средневзвешенная доходность по ним уже превышает инфляцию и консервативные стратегии инвестирования. Поэтому до конца года и в следующем году, по нашим прогнозам, динамика по рынку депозитов будет позитивной. Портфель средств до востребования, напротив, снизит темпы роста и останется практически на уровне этого года. В результате объем инвестиционных вложений населения, который продолжит рост, впервые сравняется с остатками на счетах», - комментирует Анатолий Печатников.
Одним из драйверов рынка в следующем году станут обезличенные металлические счета, портфель которых может вырасти на четверть. Сегодня он на три четверти представлен вложениями в золото, подорожавшее за 20 лет в 15 раз. «В 2021 году остаток драгметаллов на счетах снизился на 16%, однако временное снижение цен на них приведет к росту спроса. Поскольку средства на обезличенных металлических счетах не защищены государством, с приходом на этот рынок крупных игроков его структура изменится в пользу наиболее надежных банков. К тому же, росту интереса к обезличенному металлу будет способствовать актуализация ESG-повестки и смещение клиентских предпочтений в пользу «зеленых» финансовых продуктов», - добавил зампред ВТБ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
02.11.2021 11:45
Экономика 02.11.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:22
Экономика 02.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:15
Экономика 02.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 09:58
Экономика 02.11.2021 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 17:32
Экономика 01.11.2021 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 16:59
Экономика 01.11.2021 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 15:19
Экономика 01.11.2021 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 14:57
Экономика 01.11.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2021 13:42
Экономика 01.11.2021 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 12:18
Экономика 01.11.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 12:01
Экономика 01.11.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:55
Экономика 01.11.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:35
Экономика 01.11.2021 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:18
Экономика 01.11.2021 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болотеСмотреть фотографии
12:16
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранниковСмотреть фотографии
10:53
В волгоградских электричках ловили безмасочниковСмотреть фотографии
10:40
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
Профессионалам тут место: «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие местаСмотреть фотографии
09:27
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в МосквеСмотреть фотографии
09:14
Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской психбольнице построят новый корпус за 476 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:20
Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителейСмотреть фотографии
18:46
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверыСмотреть фотографии
18:05
Волгоградская область получит 95 миллионов на бесплатные лекарства для ковидниковСмотреть фотографии
17:15
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских правСмотреть фотографии
16:36
Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVIDСмотреть фотографии
15:04
МТС подготовила для волгоградских школьников более 200 творческих онлайн мастер-классовСмотреть фотографии
14:57
Центробанк посчитал деньги на счетах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:04
Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пытокСмотреть фотографии
13:42
Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
СК расследует смерть троих рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:18
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в ИнтернетеСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области обратился к населениюСмотреть фотографии
12:01
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизниСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные делаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 