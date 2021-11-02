Экономика

Профессионалам тут место: «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие места

Экономика 02.11.2021 09:58
0
02.11.2021 09:58


Информация о том, что в Котельниковском районе Волгоградской области ведется грандиозный проект по строительству Гремячинского горно-обогатительного комбината уже давно вышла за пределы региона. В «ЕвроХим-ВолгаКалии», дочернем предприятии российского предпринимателя Андрея Мельниченко, трудятся профессионалы со всех уголков страны. 
Сейчас на предприятии работает 1861 человек. Причем за последние 9 месяцев на ГОК устроилось 279 человек, из которых 144 – это местные жители.
Чтобы обеспечить приток квалифицированных молодых специалистов, «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет большую социальную программу поддержки талантливой молодежи. 
Также Гремячинский горно-обогатительный комбинат гарантирует ряд привилегий для своих сотрудников – это добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и обучение - это только часть преимуществ для работников. 
Своим присутствием комбинат помогает развиваться и городу. Так, в Котельниково уже возведены комфортабельные жилые районы, а для детей сотрудников построен детский сад, который также посещают дети местных жителей. Кроме того, на стадии строительства -  школа.
Отметим, что запуск нового производства внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, реализация проекта содействует сокращению безработицы на юге Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
02.11.2021 11:45
Экономика 02.11.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:22
Экономика 02.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:15
Экономика 02.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 17:32
Экономика 01.11.2021 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 16:59
Экономика 01.11.2021 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 15:19
Экономика 01.11.2021 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 14:57
Экономика 01.11.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2021 13:42
Экономика 01.11.2021 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 12:18
Экономика 01.11.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 12:01
Экономика 01.11.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:55
Экономика 01.11.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:35
Экономика 01.11.2021 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2021 10:18
Экономика 01.11.2021 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болотеСмотреть фотографии
12:16
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранниковСмотреть фотографии
10:53
В волгоградских электричках ловили безмасочниковСмотреть фотографии
10:40
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
Профессионалам тут место: «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие местаСмотреть фотографии
09:27
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в МосквеСмотреть фотографии
09:14
Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской психбольнице построят новый корпус за 476 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:20
Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителейСмотреть фотографии
18:46
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверыСмотреть фотографии
18:05
Волгоградская область получит 95 миллионов на бесплатные лекарства для ковидниковСмотреть фотографии
17:15
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских правСмотреть фотографии
16:36
Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVIDСмотреть фотографии
15:04
МТС подготовила для волгоградских школьников более 200 творческих онлайн мастер-классовСмотреть фотографии
14:57
Центробанк посчитал деньги на счетах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:04
Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пытокСмотреть фотографии
13:42
Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
СК расследует смерть троих рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:18
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в ИнтернетеСмотреть фотографии
12:12
Губернатор Волгоградской области обратился к населениюСмотреть фотографии
12:01
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизниСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные делаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 