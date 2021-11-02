Экономика 02.11.2021 09:58
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02.11.2021 09:58
Информация о том, что в Котельниковском районе Волгоградской области ведется грандиозный проект по строительству Гремячинского горно-обогатительного комбината уже давно вышла за пределы региона. В «ЕвроХим-ВолгаКалии», дочернем предприятии российского предпринимателя Андрея Мельниченко, трудятся профессионалы со всех уголков страны.
Сейчас на предприятии работает 1861 человек. Причем за последние 9 месяцев на ГОК устроилось 279 человек, из которых 144 – это местные жители.
Чтобы обеспечить приток квалифицированных молодых специалистов, «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет большую социальную программу поддержки талантливой молодежи.
Также Гремячинский горно-обогатительный комбинат гарантирует ряд привилегий для своих сотрудников – это добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и обучение - это только часть преимуществ для работников.
Своим присутствием комбинат помогает развиваться и городу. Так, в Котельниково уже возведены комфортабельные жилые районы, а для детей сотрудников построен детский сад, который также посещают дети местных жителей. Кроме того, на стадии строительства - школа.
Отметим, что запуск нового производства внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, реализация проекта содействует сокращению безработицы на юге Волгоградской области.
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