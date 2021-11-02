Бар без рециркуляторов временно закрыли в центре Волгограда

Covid-19 02.11.2021 09:10
0
02.11.2021 09:10
На 22 суток приостановлена деятельность бара «Lounge bar «Garden» на улице Мира, 12 в центре Волгограда, где не проводилось обеззараживания при помощи бактерицидных облучателей рециркуляторного типа. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора и чиновники администрации Волгоградской области в ходе рейда по соблюдению антиковидных мер, сообщили в региональном управлении РПН. В отношении бара был составлен административный протокол, материалы дела переданы в Центральный районный суд, который вынес решение о наказании.
Это далеко не первый случай, когда суд штрафует или опечатывает бары в Волгограде из-за нарушения тех или иных ограничительных мер, установленных оперативным штабом. На прошедшей неделе полиция совместно с чиновниками облпромторга проверили два крупных бара, в которых нашли массу нарушений, и составили административные дела.
Реклама
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской области02.11.2021 12:16
Covid-19 02.11.2021 12:16
В волгоградских электричках ловили безмасочников02.11.2021 10:53
Covid-19 02.11.2021 10:53
Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверы01.11.2021 18:46
Covid-19 01.11.2021 18:46
Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской области01.11.2021 17:15
Covid-19 01.11.2021 17:15
Губернатор Волгоградской области обратился к населению01.11.2021 12:12
Covid-19 01.11.2021 12:12
В Волгоградской области пока не удается остановить распространение коронавируса01.11.2021 11:44
Covid-19 01.11.2021 11:44
Волгоградцев завлекают на прививку от ковида скидками на такси30.10.2021 13:41
Covid-19 30.10.2021 13:41
Коронавирус за сутки унес жизни 28 человек в Волгоградской области30.10.2021 12:52
Covid-19 30.10.2021 12:52
Коронавирус в Волгоградской области снова шокировал страшными цифрами29.10.2021 12:41
Covid-19 29.10.2021 12:41
Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодов29.10.2021 09:41
Covid-19 29.10.2021 09:41
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-бот28.10.2021 14:45
Covid-19 28.10.2021 14:45
В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-1928.10.2021 11:40
Covid-19 28.10.2021 11:40
Магазины в Волгограде будут работать с ограничениями с 30 октября27.10.2021 20:51
Covid-19 27.10.2021 20:51
В Волгоградской области вводится режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет27.10.2021 20:40
Covid-19 27.10.2021 20:40
Заболеваемость ковидом подскочила в Волгоградской области27.10.2021 11:59
Covid-19 27.10.2021 11:59
Реклама