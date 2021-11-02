Общество 02.11.2021 08:18
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02.11.2021 08:18
Поиск подрядчика для строительства корпуса на 180 коек Волгоградской психиатрической больницы в селе Дворянское Камышинского района не увенчался успехом. На электронный аукцион не было подано не одной заявки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Тем не менее, с большей долей вероятности конкурс будет проведен вновь, пока определится исполнитель контракта.
Подрядчику требуется выполнить работы по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию в течение 30 месяцев с даты заключения контракта с начальной ценой 476 млн рублей. Работы финансируются из федерального бюджета. Предназначен ли новый корпус для расширения возможностей действующей больницы, неизвестно.
Земельный участок, на котором исполнителю предстоит работать, находится на режимной территории, под охраной ФСИН, на нем находятся действующие медицинские объекты. Контрактом предусмотрены инженерные изыскания, проведение комплексного обследования состояния несущих и ограждающих конструкций лечебного корпуса и здания швейного цеха. Также необходимо составить план участка, в котором будут предусмотрены в том числе площадки для прогулок пациентов.
На первом этаже здания будет размещено приемно-диагностическое отделение на 45 коек, административно-хозяйственные помещения, палатные и карантинные блоки. На втором и третьем этажах будут лечебные отделения на 70 и 65 коек. Подрядчик обязан предусмотреть небьющиеся окна с решетками, а в палатах и помещениях с пребыванием пациентов – металлические двери с окнами из небьющегося стекла. В здании также необходимо провести телефон, телевидение, интернет, охранные и пожарные сигнализации, установить систему видеонаблюдения.
ФКУ «Волгоградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава РФ является одной из восьми имеющихся в России психиатрических больниц, предназначенных для лечения и реабилитации больных лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости и освобожденных от уголовной ответственности по решению суда. Учреждение было создано на базе здания бывшей женской колонии, при которой работала швейная фабрика. С 1978 года проводилась перестройка помещений и отправка заключенных в другие колонии, а в мае 1980 года сюда поступили первые пациенты для принудительного лечения.
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