Экономика 01.11.2021 16:59 Новости компаний
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01.11.2021 16:59 Новости компаний
Сбер выдал первый кредит в рамках льготной госпрограммы поддержки бизнеса на сумму около 5 млн рублей клиенту банка на Дальнем Востоке. Всего в Сбер поступило около 10 тысяч заявок по льготной программе кредитования под 3%. Наибольший интерес программа вызвала у предприятий общественного питания, на них приходится почти четверть от всех полученных заявок.
Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка: «Мы объявили о начале приема заявок по программе 25 октября, даже не дожидаясь официального запуска, и всего за неделю нам поступило около 10 тысяч заявок на сумму более 27 млрд рублей. Эти цифры свидетельствуют о своевременности и высокой востребованности меры, предложенной правительством. Сегодня наши клиенты начали получать первые льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, в рамках которой мы прогнозируем выдачи в размере до 40 млрд рублей».
Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.
Кредиты по льготной ставке предоставляются заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и предприятиям, созданным и включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предпринимателю предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
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