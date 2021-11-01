«Открытие Инвестиции»: инвестиционный бизнес группы «Открытие» показал рекорды роста за девять месяцев 2021 года





«Открытие Брокер» и УК «Открытие» (входят в группу банка «Открытие»), работающие под объединенным брендом «Открытие Инвестиции», подвели итоги работы за 9 месяцев и III квартал 2021 года. Обе компании показали рекордные результаты — рост активов клиентов как брокера, так и управляющей компании превысил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 9 месяцев текущего года портфель активов клиентов брокера вырос до максимального значения за всю историю компании, на 53% превзойдя результаты аналогичного периода 2020 года. Рост активов клиентов сопровождался значительным увеличением новой клиентской базы. По итогам трех кварталов брокер привлек в 2,3 раза больше новых клиентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Количество активных клиентов брокера (совершивших хотя бы одну операцию в месяц по брокерскому счету) за 9 месяцев 2021 года выросло на 28%. Список самых популярных российских бумаг среди клиентов брокера в III квартале возглавили акции Сбербанка, «Газпрома», ВТБ, «Норникеля» и «Яндекса».

В третьем квартале зафиксирован рост интереса клиентов к иностранным акциям. Количество сделок клиентов брокера на «СПБ Бирже» выросло на 97%, а объем сделок – в 3,2 раза. Самыми популярными бумагами среди клиентов «Открытие Инвестиции» стали акции компаний Virgin Galactic, VIPshop, Endo International, Alibaba Group, Moderna, Li Auto Inc, Baidu, Apple.

Брокер продолжил работу над повышением качества сервиса и оптимизации расходов своих клиентов. В частности, отменена минимальная комиссия по сделкам с иностранными бумагами на европейских биржах LSE и Xetra. У клиентов появилась возможность зачислять денежные средства (рубли) на брокерские счета с 6:45 мск на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Для ускорения процедуры пополнения брокерского счета реализована возможность зачисления средств через Систему быстрых платежей (СБП).

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»):

«Официальный старт единого бренда «Открытие Инвестиции» состоялся совсем недавно, но работа над единой платформой началась еще в 2019 году. Безусловно, объединение компетенций специалистов брокера и управляющей компании сыграло немалую роль в рекордных результатах за отчетный период. Такие результаты показывают, что мы движемся в правильном направлении, выбрав стратегическим приоритетом внимание к каждому клиенту, готовность идти навстречу пожеланиям инвесторов. В самом скором времени мы приятно удивим наших клиентов новыми предложениями как в части продуктовой линейки, так и в части сервиса».

Совокупные активы под управлением УК «Открытие» по итогам трех кварталов 2021 года превысили 320 млрд рублей. Совокупное количество клиентов (физических лиц) компании на 30 сентября 2021 года достигло 120 625 человек – на 18 % больше по сравнению с 2020 годом.

В III квартале 2021 года УК «Открытие» запустила шесть новых БПИФ и сформировала линейку биржевых фондов. Фонды ориентированы на различные классы активов и валюты, широкое географическое покрытие, а также разный уровень риска. В результате клиенты могут инвестировать в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии.

Стабильно высокими по итогам III квартала остаются результаты ОПИФ компании. По данным Investfunds, ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы (+21,97%), а за три года занимает первую строчку среди всех российских смешанных фондов (+98,81%).

ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» входит в тройку лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).

Активы инвесторов в ОПИФ под управлением компании выросли на 217% – с 12,3 млрд рублей в сентябре 2020 года до 39 млрд рублей в сентябре 2021-го.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Сегодня мы наблюдаем непрекращающийся рост стоимости чистых активов открытых ПИФ: за год эта стоимость по рынку выросла на 50% (с 601 млрд рублей до 900 млрд рублей). Особенно ценно, что на этом фоне УК «Открытие» опережает рынок в 4 раза – за это же время стоимость чистых активов ОПИФ компании увеличилась на 217 % (с 12,3 млрд рублей до 39 млрд рублей), а наша доля на рынке выросла с 2,04% до 4,33%. Благодаря таким показателям нам удалось выйти на 6-е место по стоимости чистых активов ОПИФ, поднявшись в рейтинге УК за год сразу на три строчки[1]. Уверен, что залог нашего успеха – стабильно высокая доходность фондов и понятность продуктовой линейки. Не могу не отметить вклад наших коллег из банка «Открытие» и «Открытие Брокер», без синергии с которыми такой результат был бы точно невозможен».

В сентябре 2021 года «Открытие Брокер» и УК «Открытие» объединили продукты и решения брокера и управляющей компании на одной платформе под брендом «Открытие Инвестиции».