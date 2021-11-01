Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, пояснили в правительстве РФ.
Федеральные новости 01.11.2021 18:05
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01.11.2021 18:05
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, пояснили в правительстве РФ.
Ещё более 10,9 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине РФ. Волгоградская область получит на эти цели почти 95 миллионов рублей.Деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят обеспечить препаратами более 1,8 миллиона человек.
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, пояснили в правительстве РФ.
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