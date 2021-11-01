Covid-19

Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской области

Covid-19 01.11.2021 17:15
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01.11.2021 17:15


В Волгоградской области снизилось количество зарегистрированных заболеваний ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 9%. По данным территориального управления Роспотребнадзора, как сообщает ИА "Высота 102", эпидпорог в регионе все равно превышен на 5%. Эпидемиологи установили, что в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии: бокавирус, метапневмовирус, аденовирус, риновирус, РС-вирус и COVID-19. Коронавирус статистически чаще обнаруживается среди взрослых лиц, другие респираторные вирусы – чаще обнаруживаются в детской популяции. Вирусы гриппа не обнаружены.
Из-за массовых случаев ОРВИ в образовательных организациях области полностью приостановлены занятия в одной школе, частично приостановлены занятия для воспитанников и обучающихся в 12 образовательных учреждениях.

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