Коронавирус подавляет грипп и ОРВИ в Волгоградской области





В Волгоградской области снизилось количество зарегистрированных заболеваний ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 9%. По данным территориального управления Роспотребнадзора, как сообщает ИА "Высота 102", эпидпорог в регионе все равно превышен на 5%. Эпидемиологи установили, что в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии: бокавирус, метапневмовирус, аденовирус, риновирус, РС-вирус и COVID-19. Коронавирус статистически чаще обнаруживается среди взрослых лиц, другие респираторные вирусы – чаще обнаруживаются в детской популяции. Вирусы гриппа не обнаружены.

Из-за массовых случаев ОРВИ в образовательных организациях области полностью приостановлены занятия в одной школе, частично приостановлены занятия для воспитанников и обучающихся в 12 образовательных учреждениях.



