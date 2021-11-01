Новое в законах: волгоградцы смогут изменить условия кредита из-за COVID

Федеральные новости 01.11.2021 16:36
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01.11.2021 16:36
С 1 ноября в России вступают в силу ряд законодательных нововведений, которые должны упростить жизнь гражданам страны и бизнесу, сообщает ИА "Высота 102". Так, в Госдуме РФ уточнили, что теперь граждане смогут изменить условия кредита из-за COVID-19. Центробанк рекомендовал удовлетворять заявления физических лиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого гражданину нужно с 1 ноября по 31 декабря текущего года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий COVID-19 у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реконструировал долг. Штрафы и пени при этом не начислят.
В Госдуме отмечают, что на такие меры поддержки могут рассчитывать малый и средний бизнес, а также самозанятые.
С 1 ноября в России ужесточается госрегулирование оборота этилового спирта, что, как считают парламентарии, станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией, защитит здоровье граждан.
В последний месяц осени ужесточается и контроль за оборотом драгоценных металлов. Это касается юридических лиц и ИП, которые добывают, производят или попутно извлекают драгметаллы, а также используют драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях. Нововведения не распространяются на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, включенные в состав Музейного фонда РФ.
С 29 ноября в стране вводится регистрация корпоративных сим-карт. Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября текущего года. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на Госуслугах.
Отмечается, что закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.
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