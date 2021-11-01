Губернатор Волгоградской области обратился к населению





Власти Волгоградской области не исключают возможности продления действующих ограничений по коронавирусу и после 7 ноября. Такие данные были озвучены сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в режиме видеоселектора.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса на территории региона остается сложной. Система здравоохранения, медицинский персонал работают с максимальными нагрузками.

В целях дальнейшей защиты жителей и гостей Волгоградской области от коронавирусной инфекции губернатор поручил в срок до 6 ноября представить оперативному штабу предложения о целесообразности продления принятых мер. С целью повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области на текущей неделе пройдет заседание Клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что с прошлой неделе отмечается положительная динамика по вакцинации. "Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь ко всем жителям региона: прошу вас прийти в эти дни в прививочные пункты и провакцинироваться, а также максимально сократить число социальных контактов", - сказал губернатор.

Напомним, в Волгоградской области, как и по всей России, с 30 октября по 7 ноября текущего года объявлены дополнительные нерабочие дни. Специалисты считают, что принятые меры в значительной степени позволят разорвать большинство цепочек распространения заболевания, но при условии неукоснительного соблюдения жителями принятых решений и осуществления надлежащего контроля за их исполнением со стороны надзорных структур. Кроме того, такой перерыв дает людям дополнительные возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа.