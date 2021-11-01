Экономика

Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате

Экономика 01.11.2021 10:55 Новости компаний
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01.11.2021 10:55 Новости компаний


С 30 ноября по 1 декабря 2021 года состоится 13-й Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Его центральная тема – «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития». Участниками и гостями форума, который пройдет в онлайн-формате, станут представители делового сообщества и политических кругов из разных стран мира.
«Мир бизнеса претерпевает фундаментальные изменения – они начались задолго до пандемии, но вирус обострил и ускорил развитие трендов, с которыми мы сегодня работаем. Мы видим, как перестраивается инфраструктура целых стран и регионов, как технологические и финансовые экосистемы меняют традиционные бизнес-модели, как розничный инвестор влияет на движение рынка, а климатическая повестка –определяет долгосрочные перспективы развития экономик мира. Цель форума в этом году – обсудить, какие риски и возможности открывает перед нами эта реальность. Без сомнений, нас ожидает гонка в эффективности – технологической, цифровой, социальной, коммуникационной, правовой – во всех отраслях. Можем ли мы стать победителями и какими ресурсами обладаем, где найти драйверы для преобразования бизнеса и как адаптироваться к переменам – мы предлагаем найти ответы на эти важные вопросы», - сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.
В рамках форума пройдут четыре сессии, которые будут посвящены главным трендам современной экономики – технологической и климатической трансформации, влиянию розничных инвесторов на фондовый рынок и ESG.
Форум будет транслироваться на широкую аудиторию, присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель из любой точки мира с доступом к Интернету. Эксперты будут принимать участие в дискуссиях из студий в разных странах мира, включая Европу, США, страны Азии и Ближнего Востока.
Ссылка на официальный сайт форума https://russiacalling.ru/
СправкаИнвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. Влиятельность и информативность форума для бизнес-сообщества была неоднократно отмечена рядом международных наград, в том числе IPRA Golden World Awards, Extel Survey, Communicate Magazine’s Corporate and Financial Awards.

 

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