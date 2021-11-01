Экономика 01.11.2021 10:55 Новости компаний
0
01.11.2021 10:55 Новости компаний
С 30 ноября по 1 декабря 2021 года состоится 13-й Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Его центральная тема – «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития». Участниками и гостями форума, который пройдет в онлайн-формате, станут представители делового сообщества и политических кругов из разных стран мира.
«Мир бизнеса претерпевает фундаментальные изменения – они начались задолго до пандемии, но вирус обострил и ускорил развитие трендов, с которыми мы сегодня работаем. Мы видим, как перестраивается инфраструктура целых стран и регионов, как технологические и финансовые экосистемы меняют традиционные бизнес-модели, как розничный инвестор влияет на движение рынка, а климатическая повестка –определяет долгосрочные перспективы развития экономик мира. Цель форума в этом году – обсудить, какие риски и возможности открывает перед нами эта реальность. Без сомнений, нас ожидает гонка в эффективности – технологической, цифровой, социальной, коммуникационной, правовой – во всех отраслях. Можем ли мы стать победителями и какими ресурсами обладаем, где найти драйверы для преобразования бизнеса и как адаптироваться к переменам – мы предлагаем найти ответы на эти важные вопросы», - сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.
В рамках форума пройдут четыре сессии, которые будут посвящены главным трендам современной экономики – технологической и климатической трансформации, влиянию розничных инвесторов на фондовый рынок и ESG.
Форум будет транслироваться на широкую аудиторию, присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель из любой точки мира с доступом к Интернету. Эксперты будут принимать участие в дискуссиях из студий в разных странах мира, включая Европу, США, страны Азии и Ближнего Востока.
Ссылка на официальный сайт форума https://russiacalling.ru/
Справка. Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. Влиятельность и информативность форума для бизнес-сообщества была неоднократно отмечена рядом международных наград, в том числе IPRA Golden World Awards, Extel Survey, Communicate Magazine’s Corporate and Financial Awards.
Реклама
«Сады Придонья» обновили «внешний вид» в Интернете01.11.2021 12:18
Экономика 01.11.2021 12:18
Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизни01.11.2021 12:01
Экономика 01.11.2021 12:01
«Арконт» подарил волгоградцам «Свободу передвижения»01.11.2021 10:35
Экономика 01.11.2021 10:35
Безработица в Волгоградской области сократилась летом до 5%01.11.2021 10:18
Экономика 01.11.2021 10:18
В Волгоградской области второй месяц снижается средняя зарплата31.10.2021 19:44
Экономика 31.10.2021 19:44
Волжский выступил с предложениями по увеличению доходной части бюджета на 2022 год29.10.2021 21:47
Экономика 29.10.2021 21:47
Контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим на российском банковском рынке29.10.2021 18:11
Экономика 29.10.2021 18:11
Банк «Открытие» представил сервисы для участников ВЭД на МТФ-202129.10.2021 16:07
Экономика 29.10.2021 16:07
Осталось 9 дней до окончания приёма заявок на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 202129.10.2021 15:05
Экономика 29.10.2021 15:05
В Волгограде открылась Сбер - Лаборатория для студентов29.10.2021 14:23
Экономика 29.10.2021 14:23
Пенсионные резервы НПФ ВТБ выросли в два раза29.10.2021 14:02
Экономика 29.10.2021 14:02
Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов, запустив первый массовый цифровой офис в России29.10.2021 12:07
Экономика 29.10.2021 12:07
Банк «Открытие» на 20% увеличил продажи банковских продуктов за счет геоаналитики29.10.2021 10:17
Экономика 29.10.2021 10:17
Банк «Открытие» и «Опора России» проведут вебинар по новым мерам поддержки бизнеса29.10.2021 09:28
Экономика 29.10.2021 09:28
ВТБ: три четверти россиян не планирует поездок на время «нерабочих дней»29.10.2021 09:01
Экономика 29.10.2021 09:01
Реклама