



От полученных травм скончался на месте ДТП 37-летний водитель Nissan Terrano после столкновения внедорожника с междугородним автобусом Higer. Смертельная авария произошла во Фроловском районе на 841 километре федеральной трассы Волгоград – Москва, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 23.30 31 октября мужчина за рулем Nissan выехал на полосу встречного движения, где автомобиль врезался в общественный транспорт. О пострадавших в автобусе в результате ДТП не сообщается.