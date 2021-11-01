Происшествия 01.11.2021 10:34
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01.11.2021 10:34
От полученных травм скончался на месте ДТП 37-летний водитель Nissan Terrano после столкновения внедорожника с междугородним автобусом Higer. Смертельная авария произошла во Фроловском районе на 841 километре федеральной трассы Волгоград – Москва, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, около 23.30 31 октября мужчина за рулем Nissan выехал на полосу встречного движения, где автомобиль врезался в общественный транспорт. О пострадавших в автобусе в результате ДТП не сообщается.
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