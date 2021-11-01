Безработица в Волгоградской области сократилась летом до 5%

Экономика 01.11.2021 10:18
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01.11.2021 10:18
Волгоградская область заняла 53 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы по итогам июня-августа 2021 года. Отношение количества безработных к численности рабочей силы составило 5%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы сократился на 4,1 процентных пункта. Число безработных в регионе с прошлого лета сократилось на 51,7 тысяч человек. Чтобы найти работу по II квартале 2021 года, волгоградцам потребовалось почти 11 месяцев.
Соседние Астраханская область и республика Калмыкия находится в рейтинге на 72 и 76 строчках соответственно. На 74 месте по уровню безработицы республика Адыгея, Крым также находится в рейтинге ниже Волгоградской области – 58 строчке. На три пункта выше располагается в рейтинге Краснодарский край с 50-м местом. При этом в разы лучше ситуация с безработицей в соседней Ростовской области (18 место) и Севастополе (20 место). По России в целом уровень безработицы сократился до 4,6%, среднее время поиска работы составляет 6,9 месяцев.
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