Экономика

«Арконт» подарил волгоградцам «Свободу передвижения»

Экономика 01.11.2021 10:35 Новости компаний
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01.11.2021 10:35 Новости компаний

Скульптурная композиция «Свобода передвижения» украсила аллею Центральной набережной в Волгограде. Визуально она напоминает бегущую женщину. Прототипом, по словам создателя, заслуженного художника России Сергея Щербакова, послужила древнегреческая богиня Ника Самофракийская – символ не только победы, но и постоянного движения, полета, одухотворенности.
«Не случайно мы поставили ее на аллее, где люди прохаживаются, бегают, катаются на самокатах – в общем, находятся в постоянной динамике. Скульптура как будто движется вместе с ними. А полуглобус в основании символизирует пересечение дорог. Я давно хотел создать подобную композицию, а группа «Арконт» предоставила мне такую возможность», – рассказал журналистам Щербаков.
Эскиз, признается генеральный директор группы «Арконт» Андрей Жигунов, понравился ему сразу. В совместном диалоге с талантливым художником были доработаны такие детали, как наклон скульптуры и форма постамента. Композиция должна была максимально соответствовать философии компании, а именно отражать неиссякаемое стремление к движению и развитию.

«Свобода передвижения – это очень важная свобода для меня, – поделился Жигунов. – Передвигаться, не важно, по области по стране, за рубежом – это как дышать. И здесь не важно, какой бюджет. Можно прекрасно провести время за небольшие деньги. Сел в автомобиль, и поехал на Эльтон, на Волгу, на Дон, куда угодно. И мы дорожим, что причастны к этой свободе, занимаясь продажей и обслуживанием автомобилей.  Мы делаем людей свободными в плане их передвижения».
Это уже вторая скульптурная композиция, подаренная волгоградцам группой «Арконт» в сотрудничестве с Сергеем Щербаковым. 28 октября 2012 года в центре города на улице Комсомольской была установлена скульптура автомобилиста, прототипом которой стал один из центральных персонажей романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок» – водитель «Антилопы-Гну» Адам Козлевич. То, что эта фигура стала знаковой для волгоградцев, отметил депутат Государственной Думы Виталий Лихачев.
«Адам Козлевич стал символом автомобилистов Волгограда, – рассказал Виталий Лихачев на открытии. – Сегодня «Свободой передвижения» мы открыли новую эпоху верхней террасы набережной. Это место специально было запроектировано под коллекцию парковых скульптур. «Арконт» стал первым, кто эту идею поддержал, провел конкурс, заказал и установил скульптуру. Надеюсь, что и остальные представители волгоградского бизнеса подтянутся».
Открытие скульптурной композиции «Свобода передвижения» состоялось в преддверии Дня автомобилиста и явилось началом празднования 30-летнего юбилея компании. Она была основана в 1992 году и сегодня является лидирующей автомобильной компанией Волгоградской области. В активе холдинга 16 известных мировых брендов. Поздравить юбиляра на центральную набережную пришли друзья группы «Арконт».
«Я с огромным восхищением следил за воплощением этой идеи. От момента, когда началась работа – полгода назад, и до этого дня, – прокомментировал президент медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин. – Скульптурная композиция – хороший подарок городу с эстетической точки зрения. В Волгограде должно быть больше подобных объектов. Городская скульптура делает город привлекательным, удобным и любимым. А как я могу относиться к компании, которая делает наш город лучше, и не только по основной специфике, но и с эстетической точки зрения? Конечно, это делает меня клиентом группы «Арконт» с большей радостью».

Подарок Волгограду оценил председатель регионального отделения союза автомобилистов России Армен Оганесян. «Автомобилисты поздравляют группу «Арконт» с 30-летим и благодарят за то, что в свой юбилей эти люди делают подарки для города, – сказал он. – Согласитесь, они могли на свой день рождения пригласить артиста, устроить концерт за два миллиона и все. Но это бизнес, который находится в Волгограде, который хочет, чтобы город развивался и преображался. Они – частичка этого города. Андрей Вячеславович уже оставил о себе добрую память, когда установил скульптуру Адаму Козлевичу. А теперь еще появилась «Свобода передвижения». Я много общаюсь с коллегами из других городов, и все удивляются, что в Волгограде автомобильная тематика настолько развита».
Заинтересовались скульптурой и гуляющие по набережной волгоградцы. Многие из них подходили, рассматривали и фотографировали новый арт-объект, отмечая элегантность установленной композиции. «Красиво, элегантно. Глядя на скульптуру, человек начинает мыслить», – поделилась впечатлениями волгоградка Людмила Толмачева. Жители выразили надежду, что со временем аллея Центральной набережной станет местом притяжения ценителей современного искусства в Волгограде.

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