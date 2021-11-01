«Арконт» подарил волгоградцам «Свободу передвижения»

Эскиз, признается генеральный директор группы «Арконт» Андрей Жигунов, понравился ему сразу. В совместном диалоге с талантливым художником были доработаны такие детали, как наклон скульптуры и форма постамента. Композиция должна была максимально соответствовать философии компании, а именно отражать неиссякаемое стремление к движению и развитию.





«Я с огромным восхищением следил за воплощением этой идеи. От момента, когда началась работа – полгода назад, и до этого дня, – прокомментировал президент медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин. – Скульптурная композиция – хороший подарок городу с эстетической точки зрения. В Волгограде должно быть больше подобных объектов. Городская скульптура делает город привлекательным, удобным и любимым. А как я могу относиться к компании, которая делает наш город лучше, и не только по основной специфике, но и с эстетической точки зрения? Конечно, это делает меня клиентом группы «Арконт» с большей радостью».





Скульптурная композиция «Свобода передвижения» украсила аллею Центральной набережной в Волгограде. Визуально она напоминает бегущую женщину. Прототипом, по словам создателя, заслуженного художника России Сергея Щербакова, послужила древнегреческая богиня Ника Самофракийская – символ не только победы, но и постоянного движения, полета, одухотворенности., – рассказал журналистамЭто уже вторая скульптурная композиция, подаренная волгоградцам группой «Арконт» в сотрудничестве с Сергеем Щербаковым. 28 октября 2012 года в центре города на улице Комсомольской была установлена скульптура автомобилиста, прототипом которой стал один из центральных персонажей романа И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок» – водитель «Антилопы-Гну» Адам Козлевич. То, что эта фигура стала знаковой для волгоградцев, отметил депутат Государственной Думы Виталий Лихачев.Открытие скульптурной композиции «Свобода передвижения» состоялось в преддверии Дня автомобилиста и явилось началом празднования 30-летнего юбилея компании. Она была основана в 1992 году и сегодня является лидирующей автомобильной компанией Волгоградской области. В активе холдинга 16 известных мировых брендов. Поздравить юбиляра на центральную набережную пришли друзья группы «Арконт».Подарок Волгограду оценил председатель регионального отделения союза автомобилистов РоссииЗаинтересовались скульптурой и гуляющие по набережной волгоградцы. Многие из них подходили, рассматривали и фотографировали новый арт-объект, отмечая элегантность установленной композиции., – поделилась впечатлениями волгоградка. Жители выразили надежду, что со временем аллея Центральной набережной станет местом притяжения ценителей современного искусства в Волгограде.