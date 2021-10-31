Ушел в запас - получи полис: Капитал Медстрах приглашает увольняющихся со службы военных получить полис ОМС





Специалисты филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области напоминают всем увольняющимся в запас (в отставку), в том числе и в связи с наступлением пенсионного возраста военным о необходимости получения полиса ОМС.

В страховой компании напоминают, что в соответствии со ст. 49.1 ФЗ № 368 от 29.07.2018 в случае призыва (поступления) на военную службу или приравненную к ней службу на срок прохождения застрахованным лицом указанной службы действие полиса обязательного медицинского страхования приостанавливается.

«Чтобы в дальнейшем иметь право на получение бесплатной медицинской помощи по полису ОМС на всей территории Российской Федерации, что гарантирует ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.04.2020), по окончании службы необходимо обратиться в стаховую компанию», - пояснили в ООО «Капитал МС».











