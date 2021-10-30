Общество

Волгоградцам дали телефоны для вопросов по «ковидным каникулам»

Общество 30.10.2021 16:34
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30.10.2021 16:34


12 «горячих линий» для консультаций по вопросам, связанным с «ковидными каникулами» и антикоронавирусными ограничениями, организованы в Волгоградской области. Телефоны будут работать на протяжении всех нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, сообщили в администрации региона.
Записаться к врачу, уточнить график работы медучреждения, порядок получения льготных лекарств и другие вопросы по здравоохранению можно по телефонам 122 или облздрава 30-99-98, 30-99-99, 30-99-97. На вопросы бизнеса, предпринимателей и организаций ответят в комитете экономической политики и развития Волгоградской области по телефону 35-23-00, в учреждении «Мой Бизнес» по номеру 8-800-302-32-03, облпромторге (35-30-30). Также открыта «горячая линия» волгоградского бизнес-омбудсмена по телефону 8-902-360-07-02.
Для решения социальных вопросов работают телефоны облкомобразования (30-86-00), комитета соцзащиты (30-80-00), облкомтруда (30-95-00) и волгоградского управления Роспотребнадзора (24-36-41). Разъяснения по получению государственных и муниципальных услуг можно получить в МФЦ по номеру 92-40-14. График работы и правила посещения музеев и театров в Волгоградской области уточняют специалисты комитета культуры по телефону 35-37-00.
В администрации добавили, что с понедельника начинают работать волонтёры, которые по заявкам помогут доставить продукты и лекарства людям, которые ограничены в передвижениях.

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