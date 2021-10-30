Полезно знать 30.10.2021 14:01 Реклама
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30.10.2021 14:01 Реклама
Бычки породы Герефорд появились в Новониколаевском районе Волгоградской области в 2015 году. Тогда местный производитель завез 50 нетелей из передовых племенных репродукторов. Сейчас КФХ Губин А.А. постоянно расширяет поголовье, сохраняя главный принцип – максимальное качество и натуральность продукции.
Как рассказывает глава фермерского хозяйства Алексей Губин, это становится возможным благодаря грамотно подобранному питанию животных с собственных кормовых баз: «Чтобы продукция получилась максимально качественной, необходимо заботиться о скоте по всем правилам. Животные, перед тем как стать по-настоящему «мраморными»,должны пройти долгий зерновой откорм вместе с ограничением движения. Бычки не должны испытывать стресс — это влияет на вкус».
Чем мраморная говядина отличается от обычной?
«Мраморность» формируют маленькие жировые прослойки, проходящие по всей мякоти. Они вытапливаются при готовке и придают мясу особую мягкость и сочность. Именно поэтому мраморная говядина так ценится гурманами по всему миру. Склонность к накоплению таких прослоек заложена в некоторых породах генетически. Такой породой является Герефорд, выведенная в Англии в начале 19 столетия.
Волгоградская область отлично подходит для разведения животных: равнинный рельеф, умеренно-континентальный климат, чистые водоёмы и воздух.
Новониколаевская мраморная говядина богата жирами и белками, жирными кислотами, аминокислотами Омега-3 и Омега-6, витаминами Е, РР, К и В, калием, магнием, железом, кальцием, натрием. Употребление говядины в пищу хорошо сказывается на качестве сна, укрепляет иммунитет и выводит холестерин из организма. Посмотреть новости с фермы можно в Instagram.
«Из мраморного мяса можно приготовить отличные, не уступающие в качестве ресторанным, стейки. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Требуется лишь специи, несколько капель масла, сковорода или гриль и несколько минут. А результат превосходит все ожидания», – делятся секретами специалисты хозяйства.
Экологичность, широкий ассортимент и соответствие стандартам
«Новониколаевская мраморная говядина» – крупный производитель не только экологичного мяса, но и полуфабрикатов. Продукция не раз отмечалась знаками качества на выставках в Волгограде и Москве.
Недавно, в рамках грантовой поддержки, был построен цех переработки мясной продукции. Теперь ассортимент «Новониколаевской мраморной говядины» расширится на несколько десятков позиций, среди которых будут натуральные колбасы, ветчины, купаты, пельмени – все по лучшим советским ГОСТам со строгим соблюдением технологии производства.
Приобрести продукцию «Новониколаевской мраморной говядины» можно на ярмарке «Тулака» по адресу: г. Волгоград, ул. Армянская, 4а, а также в самом Новониколаевском районе по адресу: рп. Новониколаевский, ул. Садовая, 16
Телефон для связи: +7-995-400-84-83
Instagram: https://www.instagram.com/mramor_beef34/
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