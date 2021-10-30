Коронавирус за сутки унес жизни 28 человек в Волгоградской области

Covid-19 30.10.2021 12:52
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30.10.2021 12:52
Кривая заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области продолжает стремительно расти – за прошедшие сутки в регионе заразись 434 человека. Общее число выявленных случаев в области превысило 103,5 тысячи. По данным федерального оперативного штаба, скончались от осложнений еще 28 жителей, всего умерли 3,5 тысячи. Выздоровели за сутки 322 пациента.
Вакцинацию первым компонентом прошли 1 млн 42,4 тысячи волгоградцев, полный курс – 939 тысяч человек. Уровень коллективного иммунитета вырос за неделю на 1,2% до 48,3%.
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