Сгорели павильоны на тракторном рынке в Волгограде

Происшествия 30.10.2021 10:57
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30.10.2021 10:57
Устанавливается причина пожара, произошедшего рано утром на тракторном рынке в Волгограде. За полтора часа здесь выгорели несколько вещевых павильонов общей площадью 400 квадратных метров со стороны улицы Ополченской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 05.19, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Расчеты 1-ой пожарно-спасательной части потушили огонь к 06.51. В результате возгорания никто не пострадал.
Напомним, торговые ряды на тракторном рынке со стороны улицы Шурухина суд приговорил к сносу. До 1 октября, согласно утвержденному мировому соглашению с департаментом муниципального имущества Волгограда, собственник этой части рынка должен был прекратить арендные отношения с торговцами. Однако эта часть рынка работает и по сей день. До 1 декабря текущего года ООО «Региональный торговый комплекс» обязано освободить земельный участок от строений. Если это условие не будет выполнено, то городские власти снесут объекты принудительно.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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