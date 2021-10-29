Банк «Открытие» представил сервисы для участников ВЭД на МТФ-2021

Экономика 29.10.2021 16:07 Новости компаний
0
29.10.2021 16:07 Новости компаний
В конце октября в Москве прошел Международный таможенный форум-2021 – знаковое отраслевое мероприятие для участников внешнеэкономической деятельности. Форум ежегодно объединяет на своей площадке представителей власти и бизнеса для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сфере международной торговли и таможенного администрирования.
Банк «Открытие» выступил официальным партнером Международного таможенного форума-2021. В ходе форума банк презентовал продукты и сервисы для клиентов малого и среднего бизнеса, занимающихся внешнеторговой деятельностью. Банк предлагает полный спектр услуг: конвертация валюты, валютные переводы, валютный контроль, страхование валютных рисков, «Таможенную карту» для уплаты таможенных пошлин, торговое финансирование и многое другое. Предложение банка отличается максимальным соответствием продуктов реальным потребностям клиентов и их высокотехнологичной реализацией. У клиентов банка есть возможность приобрести валюту по желаемому курсу, выставляя ордера в интернет-банке, или проводить конвертацию по курсу ЦБ. Клиенты могут проводить конверсионные операции круглосуточно в режиме онлайн.
Совместно с платежной системой «Таможенная карта» банк провел мастер-класс на тему «Как управлять изменениями в международной торговле?». Спикерами форума стали Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России, Елена Черникова, основатель компании «Культура инноваций», Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие», Борис Нейман, генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com в России и Андрей Возмилов, генеральный директор платежной системы «Таможенная карта». Эксперты обсудили роль инноваций в жизни государственных и частных компаний и управление изменениями в международной торговле.
Мероприятие вызвало большой интерес у руководителей крупных компаний импортеров и экспортеров, а также представителей государственной власти. В ходе опроса участников мастер-класса выяснилось, что более 50% предпринимателей используют цифровизацию сервисов.
Реклама
Контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим на российском банковском рынке29.10.2021 18:11
Экономика 29.10.2021 18:11
Осталось 9 дней до окончания приёма заявок на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 202129.10.2021 15:05
Экономика 29.10.2021 15:05
В Волгограде открылась Сбер - Лаборатория для студентов29.10.2021 14:23
Экономика 29.10.2021 14:23
Пенсионные резервы НПФ ВТБ выросли в два раза29.10.2021 14:02
Экономика 29.10.2021 14:02
Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов, запустив первый массовый цифровой офис в России29.10.2021 12:07
Экономика 29.10.2021 12:07
Банк «Открытие» на 20% увеличил продажи банковских продуктов за счет геоаналитики29.10.2021 10:17
Экономика 29.10.2021 10:17
Банк «Открытие» и «Опора России» проведут вебинар по новым мерам поддержки бизнеса29.10.2021 09:28
Экономика 29.10.2021 09:28
ВТБ: три четверти россиян не планирует поездок на время «нерабочих дней»29.10.2021 09:01
Экономика 29.10.2021 09:01
Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской области28.10.2021 21:13
Экономика 28.10.2021 21:13
Банк «Открытие»: ЕЦБ готовится к нормализации монетарной политики28.10.2021 20:53
Экономика 28.10.2021 20:53
Банк «Открытие»: сохранение повышенного акциза на сталь после 2024 г. снизит EBITDA крупнейших металлургических компаний на 5-10%28.10.2021 19:04
Экономика 28.10.2021 19:04
АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурса28.10.2021 15:33
Экономика 28.10.2021 15:33
Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO Softline28.10.2021 14:39
Экономика 28.10.2021 14:39
Клиенты ВТБ перед нерабочими днями увеличили спрос на электронику и детские товары28.10.2021 13:53
Экономика 28.10.2021 13:53
ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества модели28.10.2021 12:47
Экономика 28.10.2021 12:47
Реклама