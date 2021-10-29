Экономика

Банк «Открытие» представил сервисы для участников ВЭД на МТФ-2021

Экономика 29.10.2021 16:07 Новости компаний
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29.10.2021 16:07 Новости компаний


В конце октября в Москве прошел Международный таможенный форум-2021 – знаковое отраслевое мероприятие для участников внешнеэкономической деятельности. Форум ежегодно объединяет на своей площадке представителей власти и бизнеса для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сфере международной торговли и таможенного администрирования.
Банк «Открытие» выступил официальным партнером Международного таможенного форума-2021. В ходе форума банк презентовал продукты и сервисы для клиентов малого и среднего бизнеса, занимающихся внешнеторговой деятельностью. Банк предлагает полный спектр услуг: конвертация валюты, валютные переводы, валютный контроль, страхование валютных рисков, «Таможенную карту» для уплаты таможенных пошлин, торговое финансирование и многое другое. Предложение банка отличается максимальным соответствием продуктов реальным потребностям клиентов и их высокотехнологичной реализацией. У клиентов банка есть возможность приобрести валюту по желаемому курсу, выставляя ордера в интернет-банке, или проводить конвертацию по курсу ЦБ. Клиенты могут проводить конверсионные операции круглосуточно в режиме онлайн.
Совместно с платежной системой «Таможенная карта» банк провел мастер-класс на тему «Как управлять изменениями в международной торговле?». Спикерами форума стали Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России, Елена Черникова, основатель компании «Культура инноваций», Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие», Борис Нейман, генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com в России и Андрей Возмилов, генеральный директор платежной системы «Таможенная карта». Эксперты обсудили роль инноваций в жизни государственных и частных компаний и управление изменениями в международной торговле.
Мероприятие вызвало большой интерес у руководителей крупных компаний импортеров и экспортеров, а также представителей государственной власти. В ходе опроса участников мастер-класса выяснилось, что более 50% предпринимателей используют цифровизацию сервисов.

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