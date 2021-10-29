Осталось 9 дней до окончания приёма заявок на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021
Экономика 29.10.2021 15:05 Новости компаний
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29.10.2021 15:05 Новости компаний
Сбер продолжает приём заявок для участия в ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2021, — которое проводится совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года.
Зарегистрироваться и решить предложенные задачи можно до 5 ноября 2021 года.
Победители разделят призовой фонд, превышающий восемь миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции AI Journey 2021.
В этом году AI Journey Contest впервые проводится на платформе DSWorks, которая работает на основе самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари», созданного Сбером.
Участникам соревнования доступно три задачи:
1) Fusion Brain Challenge — обучение мультимодальных, multi-task- и мультиязычных моделей — один из главных трендов на пути к созданию AGI (сильного искусственного интеллекта). В рамках задачи предлагается создать модель, способную качественно решить каждую из предложенных подзадач:
Zero-shot Object Detection — определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображённого на фотографии;
Visual Q&A — генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению;
Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении;
Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python;
2) NoFireWithAI — задача в области AI for Social Good в партнёрстве с МЧС России. Участникам предлагается создать модель, прогнозирующую вероятность возникновения природных пожаров. Результаты планируется использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионах России;
3) AITrain — ещё одна социально значимая задача в партнёрстве с холдингом РЖД. Здесь участникам предлагается разработать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям. Решения подобных задач крайне важны для создания интеллектуальных систем, способствующих снижению влияния человеческого фактора.
К соревнованию допускаются участники старше 18 лет.
Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится 10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции
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