Экономика

В Волгограде открылась Сбер - Лаборатория для студентов

Экономика 29.10.2021 14:23 Новости компаний
0
29.10.2021 14:23 Новости компаний


В рамках совместного образовательного проекта Волгоградского отделения Сбербанка, Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» открыта первая в регионе Сбер - Лаборатория. Это новое учебное пространство в Волгоградском техническом колледже для проведения практических занятий по банковским дисциплинам со студентами. Класс рассчитан на 25 учебных мест, состоит из двух частей: для практических и теоретических занятий.
Со стороны Сбербанка для «погружения» в профессию менеджера аудитория оснащена пятью рабочими местами, учебным банкоматом, а также специальной банковской техникой: детектором банковских купюр, счетной машинкой, весами для драгоценных металлов, счетчиком монет и др.

Проводить практические занятия будут сотрудники Сбербанка. Реализация этого проекта позволит максимально эффективно подготовить студентов колледжа к практической работе в банковской сфере.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Для нас этот проект очень важен, потому что в ходе образовательного процесса в этой учебной лаборатории студенты смогут познакомиться с реальной работой сотрудников банковской сферы и оказаться в условиях, максимально приближенных к настоящим. Уверена, что эта Сбер-Лаборатория будет полезна как для педагогического состава, так и для студентов колледжа. В будущем мы планируем опыт этого пилотного проекта распространить и в других образовательных учреждениях региона». 

Вячеслав Кантур директор ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»:   «Совместно со Сбербанком мы реализовали инновационный для нас проект по практической подготовке специалистов по банковскому делу. Уверен, что благодаря этой лаборатории мы сможем моделировать в процессе обучения реальные условия работы в банке. И это повысит интерес молодежи к специальности и поможет им с легкостью сделать первый шаг по карьерной лестнице». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Экономика
29.10.2021 18:11
Экономика 29.10.2021 18:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 16:07
Экономика 29.10.2021 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 15:05
Экономика 29.10.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 14:02
Экономика 29.10.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.10.2021 12:07
Экономика 29.10.2021 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 10:17
Экономика 29.10.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 09:28
Экономика 29.10.2021 09:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 09:01
Экономика 29.10.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 21:13
Экономика 28.10.2021 21:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2021 20:53
Экономика 28.10.2021 20:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 19:04
Экономика 28.10.2021 19:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 15:33
Экономика 28.10.2021 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 14:39
Экономика 28.10.2021 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 13:53
Экономика 28.10.2021 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 12:47
Экономика 28.10.2021 12:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:35
Торговые центры в Волжском и Волгограде проверили после писем о минированииСмотреть фотографии
17:19
Ситуацией с похоронным беспределом в Волгограде озаботился представитель президентаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Шестую школу-тысячник в Волгоградской области построят в ВолжскомСмотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области стоимость проезда в электричках в 2022 году не повыситсяСмотреть фотографии
15:54
«Мы никого не лишаем помощи»: волгоградский онколог прокомментировала реорганизацию онкодиспансеровСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде организаторы социального питания позаботились о бесперебойной работе объектовСмотреть фотографии
14:58
Спор из-за имущества оставил бывших супругов из Волгоградской области без всегоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Лже-переписчики украли сбережения еще у одной пенсионерки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде обвиняемого в терроризме подростка снова отправили в СИЗОСмотреть фотографии
13:51
Больница №25 в Волгограде переходит на усиленный режим в нерабочую неделюСмотреть фотографии
13:50
Бочаров наградил волгоградцев за борьбу с пандемией и развитие регионаСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области новорожденная девочка погибла во время кормленияСмотреть фотографии
13:07
В санитарно-защитной зоне АО «КАУСТИК» началась высадка 3000 тополейСмотреть фотографии
12:41
Коронавирус в Волгоградской области снова шокировал страшными цифрамиСмотреть фотографии
12:40
Таксист покалечил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стол и стул: как помочь кишечнику?Смотреть фотографии
12:26
Шанс сохранить «Сосновый бор» в Волгограде растаял в Верховном суде РФСмотреть фотографии
12:16
В СИЗО №1 в Волгограде нашли тело арестантаСмотреть фотографии
11:50
Коллективу Волгоградского филиала «Росгосстраха» объявлена благодарность губернатора областиСмотреть фотографии
10:53
Трех ростовчан осудят в Волгоградской области за махинации в интернетеСмотреть фотографии
10:32
Глава города Волгоградской области досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
09:41
Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодовСмотреть фотографии
09:35
За избиение врача волгоградцу грозит до пяти летСмотреть фотографии
08:17
Суд в Волгоградской области отказал в коллективном иске антипрививочниковСмотреть фотографии
07:55
Сотрудников онкодиспансера в Михайловке предупредили об увольненииСмотреть фотографии
07:38
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Цимлянском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:13
Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:02
Волгоградская область попала в число аутсайдеров по объему выброшенного мусораСмотреть фотографии
18:29
В Волжском задержали замглавы администрации городаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 