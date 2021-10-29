В Волгограде открылась Сбер - Лаборатория для студентов





В рамках совместного образовательного проекта Волгоградского отделения Сбербанка, Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» открыта первая в регионе Сбер - Лаборатория. Это новое учебное пространство в Волгоградском техническом колледже для проведения практических занятий по банковским дисциплинам со студентами. Класс рассчитан на 25 учебных мест, состоит из двух частей: для практических и теоретических занятий.

Со стороны Сбербанка для «погружения» в профессию менеджера аудитория оснащена пятью рабочими местами, учебным банкоматом, а также специальной банковской техникой: детектором банковских купюр, счетной машинкой, весами для драгоценных металлов, счетчиком монет и др.





Проводить практические занятия будут сотрудники Сбербанка. Реализация этого проекта позволит максимально эффективно подготовить студентов колледжа к практической работе в банковской сфере.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Для нас этот проект очень важен, потому что в ходе образовательного процесса в этой учебной лаборатории студенты смогут познакомиться с реальной работой сотрудников банковской сферы и оказаться в условиях, максимально приближенных к настоящим. Уверена, что эта Сбер-Лаборатория будет полезна как для педагогического состава, так и для студентов колледжа. В будущем мы планируем опыт этого пилотного проекта распространить и в других образовательных учреждениях региона».





Вячеслав Кантур директор ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»: «Совместно со Сбербанком мы реализовали инновационный для нас проект по практической подготовке специалистов по банковскому делу. Уверен, что благодаря этой лаборатории мы сможем моделировать в процессе обучения реальные условия работы в банке. И это повысит интерес молодежи к специальности и поможет им с легкостью сделать первый шаг по карьерной лестнице».



