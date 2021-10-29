В Волгограде обвиняемого в терроризме подростка снова отправили в СИЗО

Расследования 29.10.2021 14:17
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29.10.2021 14:17
Центральный районный суд изменил меру пресечения подростку, обвиняемому в подготовке к теракту в школе, с запрета определенных действий на заключение под стражу. Об аресте ходатайствовал следователь, судья выслушал участников процесса и изучил материалы, сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Подросток останется под стражей до 27 ноября 2021 года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, 14-летний школьник был задержан оперативниками в июне 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что он у себя дома изготавливает самодельные взрывные устройства и так называемые «Коктейли Молотова». В ходе осмотра квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.
Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица. Школьнику было предъявлено обвинение по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Подросток был заключен под стражу, а в начале апреля 2021 года его перевели из СИЗО №1 в психиатрическую больницу. Согласно постановлению суда, подросток должен был провести там два месяца. В дальнейшем ему была избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий. Что послужило основанием для ходатайства следователя об изменении меры на арест, не сообщается.
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