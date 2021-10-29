В Волгограде организаторы социального питания позаботились о бесперебойной работе объектов





В компании “Виво Маркет” для бесперебойной работы пищеблоков школ в сезон инфекций работает система ротации специалистов - поваров, шеф-поваров. Резервная бригада может в любой момент подключиться к работе на объекте, чтобы заменить заболевших специалистов.

Так, во второй половине сентября на одном из крупных объектов, в лицее №9 Дзержинского района, возникла сложная ситуация. Сразу четыре сотрудника ушли на больничный. В резервную группу вошли сотрудники других школ и специалисты с комбината социального питания. Как результат - завтраки и обеды лицеисты получили, как и положено, горячими и вовремя.

Для того, чтобы специалисты получали универсальные навыки и знания, они ежегодно проходят аттестацию и обучение в “Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли”. Работники комбината социального питания, а также школьных столовых подтверждают свои разряды и повышают квалификацию.

Также с сентября в компании активно работает система наставничества. Она помогает новым сотрудникам быстро и эффективно внедряться в работу, быстро адаптироваться на рабочем месте. Наставником является каждый шеф-повар на своем объекте и сотрудник буфета, которые обучены специальным навыкам, как передавать необходимые знания.

Кроме того каждый сотрудник ООО “Виво Маркет” своевременно проходит полный медицинский осмотр и имеет сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса. За счет этого в компании сформирован пул специалистов, которые способны в любой момент заменить коллегу как на комбинате питания, так и в школьной столовой.

Во время нерабочих дней, объявленных Президентом страны Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября, в Волгограде на школьных пищеблоках решено провести дополнительные профилактические уборки с обезвреживанием дезсредствами всех поверхностей, проветриванием и мойкой помещений.

Также в каникулярный период все специалисты пройдут обучение по такой программе как клиентоориентированность. “Есть профессиональное развитие, но при этом мы понимаем, что в современной реальности нужно стремиться еще и к хорошему сервису”, - подчеркнула руководитель отдела персонала компании Наталья Федунишина.