Общество 29.10.2021 12:41
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29.10.2021 12:41
Рост заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области не удается переломить. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за минувшие сутки инфекцию выявили еще у 426 человек. Это очередной печальный рекорд - накануне сообщалось о 423 заболевших. Также стало известно еще о 27 умерших от COVID-19. Всего в регионе уже 3498 человек не смогли пережить эту болезнь. Выздоровели за прошедшие сутки 315 человек.
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