Таксист покалечил пешехода в центре Волгограда











В больницу с травмой доставили 53-летнюю волгоградку, которую на пешеходном переходе сбил Renault Logan, имеющий маркировку службы такси. Как сообщили ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем в момент аварии находился 43-летний мужчина.

По предварительным данным, в 8.22 утра таксист ехал по улице Двинской в сторону улицы Рокоссовского. На пересечении улиц при повороте налево мужчина не заметил переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора женщину и сбил ее. Женщина ударилась об капот автомобиля и упала на проезжую часть. Таксист и его пассажир вышли из машины на помощь пострадавшей и усадили ее на заднее сидение, где она ожидала приезда кареты скорой помощи.