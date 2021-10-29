Происшествия

Таксист покалечил пешехода в центре Волгограда

Происшествия 29.10.2021 12:40
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29.10.2021 12:40




В больницу с травмой доставили 53-летнюю волгоградку, которую на пешеходном переходе сбил Renault Logan, имеющий маркировку службы такси. Как сообщили ГУ МВД России по Волгоградской области, за рулем в момент аварии находился 43-летний мужчина.
По предварительным данным, в 8.22 утра таксист ехал по улице Двинской в сторону улицы Рокоссовского. На пересечении улиц при повороте налево мужчина не заметил переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора женщину и сбил ее. Женщина ударилась об капот автомобиля и упала на проезжую часть. Таксист и его пассажир вышли из машины на помощь пострадавшей и усадили ее на заднее сидение, где она ожидала приезда кареты скорой помощи.

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