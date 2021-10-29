Экономика

Банк «Открытие» и «Опора России» проведут вебинар по новым мерам поддержки бизнеса

Экономика 29.10.2021 09:28
0
29.10.2021 09:28


Сегодня, 29 октября банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» проведут бесплатный вебинар, посвященный новым антикризисным мерам поддержки для бизнеса. Принять участие в мероприятии может любой желающий.
В ходе онлайн-вебинара участники обсудят льготное кредитование компаний малого бизнеса по правительственной программе ФОТ 3.0, стимулирование системно значимых банков для кредитования предпринимателей, возможности реструктуризации банками кредитов без ухудшения кредитной истории.
Спикерами на вебинаре выступят заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин и заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Ольга Скреметова.
Вебинар начнется в 11.00 по московскому времени. Предварительно всем участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке https://email.academyopen.ru/landing/businesssupport. За час до начала мероприятия все участники получат ссылку на подключение.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Экономика
29.10.2021 12:07
Экономика 29.10.2021 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 10:17
Экономика 29.10.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2021 09:01
Экономика 29.10.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 21:13
Экономика 28.10.2021 21:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2021 20:53
Экономика 28.10.2021 20:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 19:04
Экономика 28.10.2021 19:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 15:33
Экономика 28.10.2021 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 14:39
Экономика 28.10.2021 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 13:53
Экономика 28.10.2021 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 12:47
Экономика 28.10.2021 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 12:29
Экономика 28.10.2021 12:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 12:05
Экономика 28.10.2021 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 11:53
Экономика 28.10.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 11:23
Экономика 28.10.2021 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2021 10:55
Экономика 28.10.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:41
Коронавирус в Волгоградской области снова шокировал страшными цифрамиСмотреть фотографии
12:40
Таксист покалечил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стол и стул: как помочь кишечнику?Смотреть фотографии
12:26
Шанс сохранить «Сосновый бор» в Волгограде растаял в Верховном суде РФСмотреть фотографии
12:16
В СИЗО №1 в Волгограде нашли тело арестантаСмотреть фотографии
11:50
Коллективу Волгоградского филиала «Росгосстраха» объявлена благодарность губернатора областиСмотреть фотографии
10:53
Трех ростовчан осудят в Волгоградской области за махинации в интернетеСмотреть фотографии
10:32
Глава города Волгоградской области досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
09:41
Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодовСмотреть фотографии
09:35
За избиение врача волгоградцу грозит до пяти летСмотреть фотографии
08:17
Суд в Волгоградской области отказал в коллективном иске антипрививочниковСмотреть фотографии
07:55
Сотрудников онкодиспансера в Михайловке предупредили об увольненииСмотреть фотографии
07:38
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Цимлянском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:13
Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:02
Волгоградская область попала в число аутсайдеров по объему выброшенного мусораСмотреть фотографии
18:29
В Волжском задержали замглавы администрации городаСмотреть фотографии
17:37
Волжское МУП обязали вернуть незаконно проданное имуществоСмотреть фотографии
16:54
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животныхСмотреть фотографии
16:26
Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине городаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградский губернатор обозначил план по достижению коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
15:33
АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурсаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисадникеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войныСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесуСмотреть фотографии
14:45
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-ботСмотреть фотографии
14:20
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового ГодаСмотреть фотографии
13:18
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазанаСмотреть фотографии
13:15
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под СаратовомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 