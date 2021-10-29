Covid-19

Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодов

Covid-19 29.10.2021 09:41
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29.10.2021 09:41


Группа жителей Волгограда обратилась в областную прокуратуру с требованием отменить QR-коды, введенные в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение волгоградцев, которые называют свое объединение Советом граждан, почти за две недели с помощью активистов под этим обращением было собрано 860 подписей волгоградцев и волжан. Они выступают против введённых антикоронавирусных ограничений в регионе, против введения QR-кодов, которые, по их мнению, разделяют людей по признаку "вакцинированности", а также ущемляют права и свободу граждан. Подписи собирались во всех районах города, многие люди и сейчас продолжают направлять жалобы в прокуратуру города лично от себя, заверили активисты.
Подписные листы были приложены к заявлению, которое накануне, как утверждают инициаторы, приняли и зарегистрировали в прокуратуре. В данном заявлении авторы просят провести прокурорскую проверку на предмет законности решений органов власти о введении QR-кодов, а также наказать всех виновных лиц, причастных к антигуманным, по мнению авторов обращения, действиям.
Напомним, связи с ухудшением ситуации по коронавирусу власти объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Оперативный штаб был вынужден ужесточить антикоронавирусные меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В частности, в нерабочую неделю будет закрыт ряд развлекательных и культурно-досуговых учреждений, непродовольственные магазины смогут продавать товары только привитым или переболевшим клиентам. С 25 октября весь общепит Волгоградской области перешел на обслуживание с предъявлением QR-кодов. С 30 октября введен режим самоизоляции лиц старше 60 лет, у которых нет прививки либо справки о перенесенном заболевании.
По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом стремительно растет на протяжении последних дней. За сутки 27 октября вирус был идентифицирован у 423 жителей Волгоградской области. Умерли от осложнений 30 человек.

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