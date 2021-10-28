Экономика 28.10.2021 13:53 Новости компаний
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28.10.2021 13:53 Новости компаний
Участники программы лояльности «Мультибонус» ВТБ после объявления о «нерабочих днях» стали на 70% чаще заказывать электронику и в полтора раза увеличили спрос на товары для детей. Наибольшую динамику продемонстрировали пылесосы – количество заказов выросло вдвое.
По данным Мультибонуса, участники программы за неделю после появления информации о нерабочих днях направили на товары для детей на 46% больше бонусов, чем за первую неделю октября. Также на 39% чаще клиенты стали заказывать товары для красоты и здоровья, в том числе резко выросли продажи сертификатов в популярные магазины. На треть увеличился спрос на сертификаты в супермаркеты шаговой доступности.
Кроме того, на четверть возросли продажи в категории «Мебель и интерьер» (+27%), при этом спрос на спортивные товары практически не изменился (+4%).
Самую высокую динамику продаж – увеличение в два раза - «Мультибонус» зафиксировал на пылесосы, особенно на вертикальные и роботы-пылесосы.
«Информация о введении нерабочих дней в октябре-ноябре повлияла на потребительское поведение населения. Мы видим, что наши клиенты готовятся провести ноябрьские праздники и нерабочие дни дома или на даче. Это формирует особый спрос на электронику для дистанционной работы, бытовую технику и товары для детского досуга на этот период. Учитывая ситуацию, совместно с партнерами мы расширяем ассортимент товаров, актуальных для наших клиентов в сложившейся обстановке», - отметил руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко.
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