Общество

«Росгосстрах» продолжит полноценное обслуживание клиентов и в нерабочие дни

Общество 27.10.2021 13:56
0
27.10.2021 13:56


Вынужденные нерабочие дни не отразятся на качестве обслуживания клиентов «Росгосстраха» и доступности его услуг. Старейший страховщик страны, относящийся к социально-значимым компаниям, продолжит свою деятельность по обеспечению граждан надежными инструментами страховой защиты их жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности. Для действующих и потенциальных страхователей будут доступны как столь актуальные в период пандемии дистанционные каналы взаимодействия со страховой компанией, так и традиционные. При этом офисы продаж и пункты урегулирования убытков будут функционировать в соответствии с утвержденными графиками и с соблюдением всех предписанных правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Перед очным посещением конкретного офиса продаж рекомендуем предварительно уточнять информацию по режиму его работы на сайте или в контакт-центре «Росгосстраха».
Подразделения, обеспечивающие исполнение обязательств компании по договорам добровольного медицинского страхования, будут работать в штатном режиме и продолжат круглосуточно организовывать медицинскую помощь застрахованными. 
Квалифицированные операторы Единого контакт-центра «Росгосстраха» продолжают работу в круглосуточном режиме и будут оперативно консультировать как по вопросам приобретения страховых продуктов, так и по порядку обращения после наступления страхового случая. 
Предоставить ушедшим на вынужденные каникулы россиянам грамотную консультацию по вопросам страховой защиты, подобрать нужную программу страхования и подготовить документы для последующего заключения договора помогут и страховые агенты «Росгосстраха». Еще во время первой волны пандемии страховые агенты получили опыт продаж полностью в дистанционном режиме. Компания, в свою очередь, обеспечила их широкой линейкой современных продуктов личного и имущественного страхования, страхования гражданской ответственности, предоставила инструменты, позволяющие оформлять полисы и принимать оплату за них удаленно, без очного контакта с клиентами. 
Все основные розничные страховые продукты «Росгосстраха» сейчас уже можно приобрести онлайн на официальном сайте компании www.RGS.ru. Причем, ряд этих продуктов весьма актуальны в период пандемии и вызванных ею карантинных ограничений. Возможность проконсультироваться с врачом дистанционно, не посещая поликлиники и больницы, предоставляет полис «Доктор онлайн». Застраховаться на случай нежелательных последствий вакцинации от COVID-19 и других опасных инфекций позволяет продукт «Иммунитет без риска». Получить выплату при первичном диагностировании коронавируса и психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях поможет продукт «Финансовый иммунитет». Также онлайн можно оформить договор страхования от онкологических заболеваний «Здоровье дороже», покрытие по которому предусматривает как единовременную денежную выплату, так и организацию лечения застрахованного.
Для автомобилистов сайт «Росгосстраха» сейчас предоставляет возможность оформить не только электронный полис ОСАГО, но и заключить договор е-каско, воспользовавшись для самостоятельного предстрахового осмотра машины мобильным приложением.
Подать заявление о наступлении страхового события сегодня тоже можно дистанционно. На сайте страховщика есть формы для обращения по страховым случаям по ОСАГО и каско. В немоторных видах — таких, например, как страхование от несчастного случая, страхование имущества физлиц, страхование путешественников — можно подать пакет документов после страхового случая в электронном виде на адрес EDO@rgs.ru. Соответствующие инструкции, памятки и шаблоны заявлений как для страхователей —- физических лиц, так и для корпоративных клиентов размещены на официальном сайте компании. Зарегистрировать убыток и получить консультации по страховому событию в период каникул также можно, позвонив в Единый контакт-центр «Росгосстраха» по бесплатным номерам 0530 (для звонков с мобильных телефонов) и 8-800-200-99-77.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Общество
27.10.2021 16:13
Общество 27.10.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 15:38
Общество 27.10.2021 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2021 12:12
Общество 27.10.2021 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 11:19
Общество 27.10.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2021 09:35
Общество 27.10.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 19:51
Общество 26.10.2021 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 18:55
Общество 26.10.2021 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 16:06
Общество 26.10.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 15:51
Общество 26.10.2021 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2021 15:32
Общество 26.10.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 15:11
Общество 26.10.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 14:32
Общество 26.10.2021 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2021 12:42
Общество 26.10.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 11:42
Общество 26.10.2021 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2021 11:14
Общество 26.10.2021 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:13
Российский бортинженер МКС сфотографировал Волгоград из космосаСмотреть фотографии
15:38
Банк «Открытие»: более половины жителей юга готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажногоСмотреть фотографии
14:42
Волгоградская облдума закупает елочные шары почти на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:58
Волгоградец разыграл спектакль перед челябинской полицией из-за наркотиковСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский облсуд приговорил убийцу иностранного студента к 19 годам строгого режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
МегаФон передаст башенные активы независимому операторуСмотреть фотографии
12:12
Настоятель храма под Волгоградом скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
11:59
Заболеваемость ковидом подскочила в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
Почти миллиард получит Волгоградская область из Москвы на медицинуСмотреть фотографии
11:43
Мужчина в Волгоградской области обозвал свою бывшую ведьмой и поджег ееСмотреть фотографии
11:19
Фермера под Волгоградом оштрафовали за отказ от вакцинации коровСмотреть фотографии
10:55
В нерабочую неделю россияне полетят в Турцию, Египет, ОЭА и на КипрСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила стоявшего на дороге пешеходаСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде отремонтируют дороги за 212 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец собрал на даче незаконный арсенал оружия времен войныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
Иномарка снесла продуктовый киоск на Второй продольной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В речпорту Волжского потушили пожарСмотреть фотографии
22:00
Волгоградцы массово переходят на самозанятостьСмотреть фотографии
20:14
Волгоградские продукты вырвались в топ-30 «Вкусов России»Смотреть фотографии
19:51
Саморазвитие, игры с детьми и здоровый сон: чем заняться на COVIкулах без риска для здоровьяСмотреть фотографии
18:55
Ослепший ровесник революции в Волгоградской области остался без льгот из-за потерянных документовСмотреть фотографии
18:09
Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитнымСмотреть фотографии
17:30
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратамиСмотреть фотографии
16:32
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за долларСмотреть фотографии
16:16
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициямиСмотреть фотографии
16:06
Умершая от ковида акушерка в Волгограде не прививалась из-за медотводаСмотреть фотографии
15:51
Стартует Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей 2021Смотреть фотографии
15:50
Убийца иностранного студента озвучил последнее слово на суде в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:34
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 