ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса

Экономика 27.10.2021 13:37 Новости компаний
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27.10.2021 13:37 Новости компаний
ВТБ запустил бесплатный образовательный онлайн-курс «Бухгалтер субъекта малого бизнеса». До конца года по нему смогут пройти обучение около 3 тыс. человек. Курс организован в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Прием заявок на участие продлится до 10 ноября.
Образовательная программа подготовлена экспертами сервиса мобильной бухгалтерии ВТБ Cifra и включает в себя 256 учебных часов − цикл лекций, семинары, а также задания для самостоятельной работы. За 10 недель студенты освоят профессию бухгалтера, получат практические навыки ведения бухгалтерского учета и составления налоговых деклараций.
Овладеть основами бухгалтерского учета смогут все, кто обратился в службу занятости для помощи в трудоустройстве. Проект ВТБ направлен, в том числе на помощь, профессиональное развитие и переподготовку нетрудоустроенных, граждан предпенсионного возраста, женщин с детьми дошкольного возраста или в отпуске по уходу за ребенком. Партнером курса выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет, благодаря сотрудничеству с которым по итогам обучения слушателям будет выдан диплом государственного образца.
Лучшие выпускники курса получат приглашение на работу в сервисе ВТБ Cifra, в котором предприниматели могут вести бухгалтерский и налоговый учёт «под ключ», отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами в разных банках. Приложение напоминает пользователям о ближайших платежах, рассчитывает суммы налоговых выплат и формирует отчетность.
«Задача образовательных проектов ВТБ – создавать условия для получения современных навыков, которые впоследствии будут востребованы на рынке труда. Опыт реализации цифровых решений для бизнеса позволяет нам не только предоставлять актуальные продукты и сервисы для предпринимателей, но и делиться накопленными знаниями, помогая людям. Бесплатный онлайн-курс по бухгалтерии для малого бизнеса поможет слушателям с нуля развить профессиональные компетенции, необходимые для получения работы по специальности, и отработать полученные навыки на практике», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
«Эффективная реализация федерального проекта "Содействие занятости" тесно связана с вовлечением бизнеса. Созданная программа – яркий пример сотрудничества университета и крупной компании. Нам удалось создать программу, отвечающую высоким стандартам качества и практикоориентированности. Это еще раз доказывает, что разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки под задачи развития рынка труда отрасли или субъекта Российской Федерации является одним из перспективных направлений сотрудничества университетов и бизнеса», − прокомментировал Евгений Луков, проректор по образовательной деятельности ТГУ.
Подробная информация и регистрация на курс на сайте
Справка. Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национальной программы «Демография» с 2021 по 2024 годы при поддержке министерства труда и социальной защиты, министерства науки и высшего образования и министерства просвещения РФ.
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