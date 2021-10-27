Экономика

Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам

Экономика 27.10.2021 13:40 Реклама
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27.10.2021 13:40 Реклама


Банк «Открытие» повысил ставки срочных рублевых вкладов для розничных клиентов до 7,2% годовых.
Теперь максимальная ставка для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» составляет 7,2% годовых. Для остальных клиентов по вкладу «Надежный» - 7% годовых.
Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, - 6,5% годовых по вкладу «Активное пополнение». Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк «Открытие» предлагает вклад «Свободное управление» со ставкой 6% годовых.
Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
Ставки действуют при получении процентов в конце срока.
Вклады и накопительные счета банка «Открытие» клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение.
Более подробно узнать условия по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка https://www.open.ru/deposits.

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