Экономика

Компании – клиенты банка «Открытие» могут принимать платежи от покупателей через СБП в своих программах 1С

Экономика 27.10.2021 12:29 Новости компаний
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27.10.2021 12:29 Новости компаний


Теперь пользователи программы «1С:Розница 8» могут принимать оплату, выполнять возврат и проводить сверку взаиморасчетов, используя сервис СБП банка «Открытие». Такие платежи доступны физлицам – клиентам любого банка, работающего в Системе быстрых платежей.
Использование Системы быстрых платежей с QR-кодами для приема оплаты позволяет торговым предприятиям не нести расходы на приобретение и обслуживание эквайрингового терминала. Комиссия за операции в СБП составляет от 0,4% до 0,7%. Кроме того, до 31 декабря 2021 г. действует программа компенсации со ставкой 0% для МСБ. Банк «Открытие» уже вернул такие комиссии двум тысячам компаний.
Новый функционал уже реализован в программе «1С:Розница 8» начиная с версии 2.3.10, а в ближайшее время станет доступен и в других решениях системы «1С:Предприятие 8» для автоматизации торговли.
В программе реализован сценарий оплаты С2В с использованием динамических QR-кодов:
• В момент покупки программа 1С создает QR-код на оплату чека.
• Продавец выводит QR-код на экран своего компьютера, дисплей покупателя или распечатывает его.
• Покупатель сканирует QR-код через мобильное приложение своего банка и производит оплату, деньги мгновенно зачисляются на счет продавца.
«Совместно с 1С мы упростили прием оплат по QR-кодам для наших клиентов. Уверен, что наше партнерство с одним из лидеров рынка автоматизации бизнеса позволит предприятиям торговли получить еще больше преимуществ от услуг банка «Открытие» и программных решений 1С», – прокомментировал Виталий Брикунов, начальник управления развития эквайринга банка «Открытие».
Чтобы получить параметры подключения, достаточно заключить договор на СБП с банком «Открытие». Настройка сервиса в программе 1С займет всего несколько минут.
Узнать подробнее о приеме платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей в программах 1С можно здесь.

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