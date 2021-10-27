Фермера под Волгоградом оштрафовали за отказ от вакцинации коров

Общество 27.10.2021 11:19
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27.10.2021 11:19
Штраф и предписание получил фермер из Дубовского района, который вакцинировать от бешенства 47 коров на личном подворье. Чтобы не получить повторное наказание, мужчина должен разрешить ветеринарам сделать прививки крупному рогатому скоту, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Информацию о нерадивом фермере, нарушающем ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота, поступила в ведомство из облкомветеринарии. Факты уклонения от вакцинации подтвердились в ходе проверки Россельхознадзора.
Еще один житель Волгоградской области также получил штраф за свободный выпас коровы с вирусным лейкозом. По правилам скотина с признаками заболевания должна быть изолирована от остального стада, выпускать ее нельзя до окончательной постановки диагноза.
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