Фермера под Волгоградом оштрафовали за отказ от вакцинации коров





Штраф и предписание получил фермер из Дубовского района, который вакцинировать от бешенства 47 коров на личном подворье. Чтобы не получить повторное наказание, мужчина должен разрешить ветеринарам сделать прививки крупному рогатому скоту, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Информацию о нерадивом фермере, нарушающем ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота, поступила в ведомство из облкомветеринарии. Факты уклонения от вакцинации подтвердились в ходе проверки Россельхознадзора.

Еще один житель Волгоградской области также получил штраф за свободный выпас коровы с вирусным лейкозом. По правилам скотина с признаками заболевания должна быть изолирована от остального стада, выпускать ее нельзя до окончательной постановки диагноза.